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- Konyaspor maçında yok!

  • Giriş Tarihi: 11.3.2017 13:27 Güncelleme Tarihi: 11.3.2017 13:29
Lens Fenerbahçe - Konyaspor maçında yok!
Lens Fenerbahçe - Konyaspor maçında yok!

Babasının cenaze törenine katılan Jeremain , 'nin Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta yer alamayacak.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jeremain Lens, sarı lacivertli takımın Konyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçında forma giyemeyecek.

, babasının cenaze törenine katılmak için Hollanda'ya gitti. 14 Mart'ta Surinam'a geçecek olan Hollandalı futbolcu, 17 Mart'a kadar taziyeleri kabul edecek. Aynı gün , Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u konuk edecek ancak bu karşılaşmada oynayamayacak.

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