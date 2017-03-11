Lens Fenerbahçe - Konyaspor maçında yok!

Babasının cenaze törenine katılan Jeremain Lens, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta yer alamayacak.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jeremain Lens, sarı lacivertli takımın Konyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçında forma giyemeyecek.

Lens, babasının cenaze törenine katılmak için Hollanda'ya gitti. 14 Mart'ta Surinam'a geçecek olan Hollandalı futbolcu, 17 Mart'a kadar taziyeleri kabul edecek. Aynı gün Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u konuk edecek ancak Jeremain Lens bu karşılaşmada oynayamayacak.