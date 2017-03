Selçuk İnan: "Hedefimiz devam ediyor"

Gençlerbirliği karşısında kariyerindeki 12. frikik golünü kaydeden Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, karşılaşma sonrası "Enteresan bir maç oldu. Son iki hafta son dakikada attığımız gollerle kazanıyoruz. Her maç zor. İyi takımlar var. Zor da olsa maçı kazanmak güzel. Hedefimiz devam ediyor. Zor da olsa 3 puanı aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.



Selçuk İnan, attığı frikik golü için "Aslında Podolski de vurabilirdi. Benim vurmama karar verdik. Hissetmiştim. Allah'a şükürler olsun kazandık" ifadelerini kullandı.



Yayıncı kuruluşa konuşan Selçuk, şöyle devam etti;



"Galatasaray Kaptanı olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar var. Aramızda da konuşuyoruz. Bugün "Öfkeyle değil saygıyla güzeldir futbol" pankartıyla sahaya çıktık. Biz futbolcuyuz, televizyon programları yapan abilerimiz var. Bizi her zaman eleştirebilirler. Onların işi bu. Benim onlardan ricam, insanları yönlendirebiliyorlar. Futbol bir oyundur, güzel bir oyundur. Bunun zevkini almamız, bunu insanlara aşılamamız lazım. Taraftarlık küfrederek hesap sormak anlamına gelmiyor. Bunu hep belirtmeliyiz. Alt liglerde birçok arkadaşım var. Onlarla da konuşuyorum. Bunu bizden rica ediyorlar. Biz özel bir iş yapıyoruz, bunun farkındayız. İnsanları mutlu etmek istiyoruz. Golü attığımda annem için babam için arkadaşlarım ve taraftarlarım için sevindim.



ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Genelleme yapmak istemem ama alt liglerde yaşanan o kadar şey var ki anlatsam inanamazsınız. Hepimizin duyarlı olması lazım. Tüm TV programcılarından insanları yönlendirmelerini, futboldan zevk almalarını tavsiye etmelerini istiyorum. Bir insan birine küfredemez. Nasıl bir insan maç kaybettiğinde küfür edebilir ki! Taraftarlık bu değil. Ben de futboldan sonra taraftar olacağım. Sinemada filmi beğenmediğinizde küfredemezsiniz, beğenmeyip çıkarsınız. Bir takım şampiyon oluyor. Diğerleri devamlı küfür mü yiyecek? Biz sesimizi duyurabiliyoruz ama alt liglerdekiler öyle değil. Benim Galatasaray Kaptanı olarak ricam bu. Taraftarları sevindirmek için de her şeyi yapıyoruz. Ama her şeyin belli bir noktası var. O noktadan sonrası taraftarlıktan çıkıp insanlığa giriyor"