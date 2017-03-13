Futbol var kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, zirvede avantaj yitirdi.

Rakibi karşısında ilk yarıda zorlanan ve kalesinde pozisyonlar yaşayan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. Maçın ikinci yarısında baskı kuran ve 55. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 64. dakikada Umut Bulut'un golüne engel olamazken, 82. dakikada Andreas Beck'in kendi kalesine attığı golle 2-1 geriye düştü. Aboubakar ile 88. dakikada 2-2 beraberliği sağlayan Beşiktaş, son dakikalardaki baskısına rağmen üstünlük golünü bulamadı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, 54 puana yükselmesine rağmen yaşadığı puan kaybıyla deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in farkı 2'ye indirmesine engel olamadı.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo (Dk. 54 Mitrovic), Tosic ,Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Aboubakar, Talisca, Babel (Dk. 46 Tolgay Arslan), Cenk Tosun

Kayserispor: Ahamada, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Erkan Kaş, Rotman, Lawal (Dk. 75 Douglas), Umut Bulut, Deniz Türüç (Dk. 86 Sow), Varela, Welliton (Dk. 90+4 Hakan Aslantaş)

Goller: Dk. 55 ve 88 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 82 Beck (Kendi kalesine) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Marcelo, Dk. 75 Beck (Beşiktaş), Dk. 29 Levent Gülen, Dk. 39 Lawal, Dk. 72 Deniz Türüç (Kayserispor)



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada sağ kanattan Beck'in ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.



17. dakikada Deniz'in ortaladığı topa Tosic'in vuruşunda meşin yuvarlak ceza yayının önüne düştü. Topu önünde bulan Lawal'ın sert şutunda kaleci Fabri topu oyun alanına çeldi.



24. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Fabri topu yumrukladı. Umut'un önünde kalan topu müsait pozisyondaki Deniz Türüç'e verdi. Deniz iki hamlede kontrol ettiği topa vuruşunda Atiba meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



39. dakikada Kana-Biyik'in hatalı pasında ceza sahası çizgisinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Ahamada topu oyun alanına çeldi.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada sol kanattan ceza sahası çaprazına kadar giren Varela'nın yakın köşeye sert şutunda Fabri topu kornere çeldi.



55. dakikada sol kanattan Oğuzhan'ın kullandığı köşe atışında Levent'in ters vuruşunda Aboubakar önünde bulduğu topu ağlarla buluştu. 1-0



60. dakikada Talisca'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Beck'in sert şutunda Varela'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.



64. dakikada sol kanattan Erkan'ın ortasında altıpasta topla buluşan Umut'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



82. dakikada sağ kanattan çizgiye inerek Deniz'in yerden ortasında Beck ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



88. dakikada Oğuzhan'ın ara pasında altıpasta topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

MAÇTAN NOTLAR

Rakibi karşısında ilk yarıda zorlanan ve kalesinde pozisyonlar yaşayan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. Maçın ikinci yarısında baskı kuran ve 55. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 64. dakikada Umut Bulut'un golüne engel olamazken, 82. dakikada Andreas Beck'in kendi kalesine attığı golle 2-1 geriye düştü. Aboubakar ile 88. dakikada 2-2 beraberliği sağlayan Beşiktaş, son dakikalardaki baskısına rağmen üstünlük golünü bulamadı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, 54 puana yükselmesine rağmen yaşadığı puan kaybıyla deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in farkı 2'ye indirmesine engel olamadı.



VODAFONE ARENA'DA 3. KEZ PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş, Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 3. kez Vodafone Arena'da puan kaybı yaşadı. Rakiplerini sahasında geçen sezondan itibaren 15. kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ve Medipol Başakşehir beraberliklerinin ardından Kayserispor karşı da eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, Vodafone Arena'daki 15 lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.



GALİBİYET SERİSİ SONLANDI

Beşiktaş, yaşadığı puan kaybıyla ligdeki galibiyet serisini de sonlandırdı. Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikten sonra Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile berabere kaldı.







ABOUBAKAR'DAN GOLLERE DEVAM

Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren ve 88. dakikada beraberlik golünü atan Vincent Aboubakar, son maçlardaki etkili performansını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile oynanan maçta takımına beraberlik golünü kazandıran Aboubakar, Kayserispor karşısında da 55. ve 88. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Ligde 6. golünü kaydeden Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı formayla gol sayısını 12'ye çıkardı.

Beşiktaş, son 2 maçta 3 gol atarken bunların üçünü de Aboubakar'ın ayağından buldu.



CENK TOSUN'UN GOL HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Karşılaşmada etkisiz bir görüntü sergileyen ve pozisyona dahi giremeyen Cenk Tosun'un gol hasreti 4 maça çıktı.

Siyah-beyazlı formayla son golünü Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ile İstanbul'da atan Cenk; Galatasaray, Çaykur Rizespor, Olympiakos maçlarının ardından Kayserispor'u da boş geçti.



MARCELO SAKATLANDI

Beşiktaş'ın bu sezon en istikrarlı futbolcularından olan Marcelo Guedes, sakatlandı. Siyah-beyazlı oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından 54. dakikada yerini Matej Mitrovic'e bıraktı.







KAYSERİSPOR'A KARŞI DA SERİSİ BİTTİ

Beşiktaş'ın Kayserispor'a karşı galibiyet serisi de bu maçla bitti. Sarı-kırmızılı takımı son 5 maçta yenen siyah-beyazlı takım, bu sefer sahadan beraberlikle ayrıldı.



KAYSERİSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ

Beşiktaş karşısında galibiyeti son dakikalarda kaçıran Kayserispor'un yenilmezlik serisi devam etti. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, 7. maçta da yenilmedi. Ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilen Kayserispor, bu 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi evinde 4-1 ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Kayserispor, Beşiktaş ile de dış sahada 2-2 berabere kaldı.

Bu arada, Kayserispor'un ilk golünü atan Umut Bulut, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, bu golleri Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında kaydetti.



KAYSERİSPORLU OYUNCULARA TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci yarıda sık sık yerde kalan Kayserisporlu futbolculara tepki gösterdi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'a yönelik "Sergen takımı ayağa kaldır" şeklinde tezahüratta bulundu.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kayserispor ile yaptığı maçta siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, hem kadroda hem de oyun düzeninde değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapılan birinci ayak maçında ilk 11'de şans bulan Ricardo Quaresma ile Gökhan Gönül, sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki mücadelede kadroda yer alamadı.

Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte Andreas Beck'i ilk 11'de görevlendirdi. Siyah-beyazlı formayla ligde son olarak 12. haftadaki Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Beck, 11 karşılaşma sonra ilk 11'de şans buldu.





QUARESMA'NIN GÖREVİ ABOUBAKAR'IN

Güneş, bir başka sarı kart cezalı oyuncusu Ricardo Quaresma'nın oynayamadığı Kayserispor mücadelesinde orta sahanın sağındaki görevi Vincent Aboubakar'a verdi.

Olympiakos maçında ilk 11'de ve hücum hattında oynayarak takımının tek golünü atan Aboubakar, Kayserispor karşısında bu sefer orta sahada görev aldı. Olymypiakos mücadelesine yedek başlayan Cenk Tosun ise Aboubakar'ın orta sahaya geçmesiyle lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkıp gol aradı.





OĞUZHAN ÖZYAKUP DA İLK 11'DE

Avrupa Ligi'ndeki son maçta yedekler arasında yer alan ve ikinci yarıda oyuna girerek takımını başarılı bir şekilde organize eden Oğuzhan Özyakup, Kayserispor karşısında ilk 11'deki görevine döndü. Olympiakos maçında ilk 11'de şans bulan Tolgay Arslan bu sefer yedek soyunurken, bu oyuncunun görevini Oğuzhan yerine getirdi.

TOSIC LİGE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta 4 maçlık cezası biten Dusko Tosic, Süper Lig'de görev almaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve yaptığı hareketlerden dolayı 4 maç men cezası alan Tosic, bu nedenle Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor maçlarında forma giyememişti. Tosic, Olympiakos mücadelesinde olduğu gibi Kayserispor karşısında da Marcelo Guedes ile savunmanın göbeğinde şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Ryan Babel ile Anderson Talisca ilk 11'de sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın yedekleri ise Tolgay Arslan'ın yanı sıra Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Ömer Şişmanoğlu, Necip Uysal, Atınç Nukan ve Gökhan İnler'den oluştu.

Maçtan önce gerçekleştirilen seremoniye iki takım oyuncuları ve hakemler, "Öfkeyle değil, sevgiyle güzeldir futbol" yazılı pankartla çıktı.





TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen stadın büyük bölümünü doldurdu. Vodafone Arena'da az da olsa boşluklar gözlenirken, siyah-beyazlılar her maç öncesi olduğu gibi yine oyuncuları tribünlere çağırarak destek verdi.

Taraftarlar, Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan ve Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a da sevgi gösterisinde bulundu.