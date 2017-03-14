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'tan için resmi teklif!

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 09:06 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 09:14
Beşiktaş'tan Lens için resmi teklif!
Beşiktaş'tan Lens için resmi teklif!

Beşiktaş, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens'ten vazgeçmiyor.

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