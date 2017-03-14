Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor (CANLI)

Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçlarında Juventus-Porto ve Leicester City-Sevilla maçları oynanıyor
Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçlarında Juventus-Porto (ilk maç 2-0) ve Leicester City-Sevilla (ilk maç 1-2) rövanş maçları oynanıyor. Karşılaşmaların canlı anlatımı sabah.com.tr'de
JUVENTUS-PORTO: 1-0 (İLK MAÇI JUVENTUS 2-0 KAZANMIŞTI)
STAT: Juventus Arena
SAAT: 22:45
HAKEM: Ovidiu Hategan
YAYIN: TRT 1 / TİVİBU SPOR 2
JUVENTUS: Buffon, Dani Alves, Benatia, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Marchisio, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri
PORTO: Casillas, Pereira, Felipe, Marcano, Layun, Danilo, Andre-Andre, Oliver; Brahimi, Soares, Andre Silva
TEKNİK DİREKTÖR: Nuno Espirito
JUVENTUS-PORTO (CANLI ANLATIM)
LEICESTER CITY-SEVILLA: 2-0 (İLK MAÇI SEVILLA 2-1 KAZANMIŞTI)
STAT: King Power
SAAT: 22:45
HAKEM: Daniele Orsato
YAYIN: TİVİBU SPOR 3
LEICESTER: Schmeichel, Simpson, Huth, Morgan, Fuchs, Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton, Vardy, Okazaki
TEKNİK DİREKTÖR: Craig Shakespeare
SEVILLA: Sergio Rico, Rami, Pareja, Mercado; Sarabia, N'Zonzi, Iborra, Escudero, Nasri, Ben Yedder, Vitolo
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Sampaoli
LEICESTER CITY-SEVILLA (CANLI ANLATIM)
4 ÇEYREK FİNALİST BELLİ
Şimdiye kadar Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona çeyrek finale garantileyen takımlar oldu.