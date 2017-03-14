Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor (CANLI)

Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçlarında Juventus-Porto ve Leicester City-Sevilla maçları oynanıyor

Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçlarında Juventus-Porto (ilk maç 2-0) ve Leicester City-Sevilla (ilk maç 1-2) rövanş maçları oynanıyor. Karşılaşmaların canlı anlatımı sabah.com.tr'de



JUVENTUS-PORTO: 1-0 (İLK MAÇI JUVENTUS 2-0 KAZANMIŞTI)

STAT: Juventus Arena

SAAT: 22:45

HAKEM: Ovidiu Hategan

YAYIN: TRT 1 / TİVİBU SPOR 2



JUVENTUS: Buffon, Dani Alves, Benatia, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Marchisio, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri



PORTO: Casillas, Pereira, Felipe, Marcano, Layun, Danilo, Andre-Andre, Oliver; Brahimi, Soares, Andre Silva

TEKNİK DİREKTÖR: Nuno Espirito



JUVENTUS-PORTO (CANLI ANLATIM)



LEICESTER CITY-SEVILLA: 2-0 (İLK MAÇI SEVILLA 2-1 KAZANMIŞTI)

STAT: King Power

SAAT: 22:45

HAKEM: Daniele Orsato

YAYIN: TİVİBU SPOR 3



LEICESTER: Schmeichel, Simpson, Huth, Morgan, Fuchs, Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton, Vardy, Okazaki

TEKNİK DİREKTÖR: Craig Shakespeare



SEVILLA: Sergio Rico, Rami, Pareja, Mercado; Sarabia, N'Zonzi, Iborra, Escudero, Nasri, Ben Yedder, Vitolo

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Sampaoli



LEICESTER CITY-SEVILLA (CANLI ANLATIM)



4 ÇEYREK FİNALİST BELLİ

Şimdiye kadar Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona çeyrek finale garantileyen takımlar oldu.