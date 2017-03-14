Ya Lens ya da yeni Lens!

Hollandalı hoca, Fenerbahçe’nin Lens’i mutlaka tutmasını, tutamıyorsa Lens kalitesinde bir oyuncu almasını istedi

Fenerbahçe'deki geleceği belli olmasa da teknik direktör Dick Advocaat, gelecek sezon için yönetime tavsiyelerde bulunuyor. Hollandalı teknik adama göre; takımın olmazsa olmazı Jeremain Lens... Bu sezon Premier Lig ekibi Sunderland'den kiralanan Hollandalı kanat oyuncusu, takımın belkemiği olmuştu. Advocaat da yönetime, Lens'in mutlaka takımda tutulmasını salık verirken, "Olmazsa da en az onun kadar iyi bir oyuncu ile yerini doldurmalısınız" tavsiyesinde bulundu. Yönetim ise öncelikle orta saha yapısını değiştirmek istiyor. İki aday belirlendi bile... Galatasaray'da kiralık oynayan Josue ile Darmstad ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mario Vrancic listeye alındı. Vrancic hem ön libero hem de 10 numara bölgesinde oynayabiliyor.



24 Maç

23 İlk 11

4 Gol

12 Asist

1964 Dakika