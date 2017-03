Şampiyonluk mücadelesi yeniden kızıştı, herkes gözünü Başakşehir- Beşiktaş kapışmasına çevirdi. Fakat spor yazarlarımıza göre; kilit, bu mücadelede değil, iki takımın Trabzonspor’la oynayacağı maçlarda…

METİN TEKİN: Bir maçlık mesafeye inince hiçbir zaman 'şampi' diyemem, artık bir maçlık mesafe, 2 puan var. Kazandığı an Başakşehir lider… Her şeyi sıfırlayın, Başakşehir-Beşiktaş maçına bakın. Başakşehir kazanırsa, şampiyon değil mi? Bir maçlık mesafe budur. Fakat bundan sonra ben yarışın yalnızca Beşiktaş ile Başakşehir arasında geçeceğini düşünüyorum. Artık Galatasaray ve Fenerbahçe bu yarışın içine giremez. Başakşehir'i ne kadar güçlü bir rakip olarak görüyorsanız, şampiyonluk şansını da öyle görmek lazım Beşiktaş'ın. Soru şu bence: İki puan farkı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle olsaydı şampi'yi bırak ş'sini bile anmazdık. Burada yanılıyoruz işte. 2 puan farka "Şampiyonluk yarışı hızla devam ediyor" derdik. Başakşehir olunca Beşiktaş avantajlı diyoruz. Yanıltıcı olabilir bu.

Trabzonspor fikstürüyle birlikte bu ligde kilit takım olur mu?



LEVENT TÜZEMEN: Olur tabii ki. Önce Galatasaray, sonra Beşiktaş, en son Başakşehir, Trabzon'la karşılaşacak. Şampiyonluğun gümrüğü Trabzon diyorum. Eğer Beşiktaş, Avrupa'da çeyrek finale kalıp 'finale yürüyoruz' havası oluşursa, lig bir anda zihinsel bir boşluk yaratabilir. Bu durumdan Başakşehir faydalanabilir. Beşiktaş'ın rakibi kendisi... Bu hafta Başakşehir lider olabilir.



MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda bir dönüm noktası olduğu büyük bir gerçektir... Evinde önemli maçlar oynayacak. Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki puan farkı, yalnızca 2... Fakat ne olursa olsun bu yarışta ben Beşiktaş'ın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Büyük hatalar yapmazlarsa..



GÜRCAN BİLGİÇ: Bir de ikinci yarının başında bocaladı Başakşehir ama son iki maçtır bakıyorum, çok yükseldiler. Mehmet Batdal yok, Mustafa Pektemek de oraları çok dolduramadı. Şimdi Emmanuel Adebayor'u attılar içeri… Adebayor, çok formda değil ama çok istiyor. Acayip istekli. Topa kendisini gösteriyor, bakıyor, oyunun içine giriyor, çıkıyor. Golü atması da önemli. Ayrıca takım da o eski makine kurgusuna döndü. Konyaspor'a 3 atıyorsun. Şimdi finali Başakşehir-Beşiktaş maçına bağlamak da çok doğru değil… Beşiktaş daha Fenerbahçe'yle oynayacak, Trabzon'a gidecek. Başakşehir daha Galatasaray'la oynayacak, Trabzonspor maçları var yine. Trabzonspor ikisiyle de oynayacağı için kilit takım olabilir.







İKİYÜZLÜ AVRUPA!



GÜRCAN BİLGİÇ: Sadece diplomatik rezalet değil, insani ilişkilere de aykırı bu olanlar... Ne demek ya bir bakanın uçuş iznini iptal etmek! Ne demek yani! Bir de halkları birbirine düşürdüler. Böyle bir şey olabilir mi? Irkçı lider Wilders'in konuşmalarını gördünüz mü? Tam anlamıyla bir ırkçı. Irkçı kim olur diye düşündüğümüzde ben Hollanda'yı en sona koyarım. Çünkü sömürge devletidir. Gidersin Hollanda'ya Surinamlı vardır, birçok sömürge edilmiş yerlerden insanlar vardır. Sokakta bunlar normal. Hollandalılarla beraber yaşarlar. Irkçı değillerdir yani. Ve şoke oldum. Bence Hollanda halkı da desteklemiyor.



METİN TEKİN: Ben halkların karşı karşıya gelmelerini kesinlikle istemiyorum. Ilımlı yaklaşmaktan yanayım. Halklarla ilgili bir sorunun da olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Politikacıları bir de 'demokrasiyi gelin bizden öğrenin' diyorlar. Sonra bize demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar. Bu olaylar bizi şaşırtıyor tabi.



LEVENT TÜZEMEN: Birçok Avrupa ülkesinin bile kabul etmediği derin özgürlükler ülkesidir Hollanda. Demek ki dışarıya verdikleri görüntüyle davranışları aynı değilmiş. İçlerinde yaşattıkları bir öfke varmış. Bu tamamen bir siyasi tavırdır. ABD Devlet Başkanı Trump'ın yapmış olduğu, koyduğu yasaksal zihniyetin, Avrupa'da da yayılmaya başladığını çok net olarak görüyorum. Ama bunlar bizi yıldırmaz. Sonuçta kendileri rezil oluyor. Türk insanına yaptıkları, o köpekli ısırma hareketine baktığımız zaman, Türkiye'yi medeni olarak görmeyen insanların ne kadar medeniyetten yoksun olduklarını görebiliyoruz. Demokrasiye uzak olduklarını bize gösteriyorlar. 35 bin Alman yaşıyor Alanya'da biz böyle mi yapıyoruz? Adamlar bakkallarını, kasaplarını kendileri kurmuşlar orada. Karışıyor muyuz?



MURAT ÖZBOSTAN: Bakın bunlar her fırsatta medeniyetten, demokrasiden, özgürlükten, bahseder dururlar ama gördük ki özellikle Hollanda medeniyet kelimesinin altında ezildi, büzüldü ve yok oldu. Türkiye büyük bir ülke.. Yalnızca kara parçası olarak değil insanıyla, değerleriyle, gelenek ve görenekleriyle.. Ülkemizdeki yabancı sporcuları ne kadar iyi ağırladığımız ortada... Hatta bizim anlatmamıza bile gerek yok, kendileri gayet iyi şekilde anlatıyor. Kendi vatandaşına (orada yaşayan Türkler), sırf Türkiye Cumhurbaşkanına, devletine destek vermek istediği için bu muameleyi reva görenleri tarih affetmeyecek. Bu yaptıkları zulmün altında kalacaklar. Bu sürece yaşayıp göreceğiz.



AYKUT KOCAMAN %99 F.BAHÇE'DE



Aykut Kocaman konusu ciddi mi, Fenerbahçe'ye geri mi dönecek?



GÜRCAN BİLGİÇ: Ciddi… Yüzde 99 geri dönecek. Zaten esas problem Aykut Kocaman tarafındaydı. Haksızlığa uğradığını düşünüyordu, Aziz Yıldırım'ın açıklamalar yapması sonrası orada Aykut hoca o ortamı yaşamak istemedi. Fakat Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'la ilişkileri üst düzeyde. Fenerbahçe mali olarak ve kadro kalitesi olarak dipte. Bir çıkış yakalaması lazım. Taraftar tribünden çekilmiş ve Aziz Yıldırım hala görevde. Başarı için gerekli etkenlerin birçoğu yok. Aykut Kocaman'la birlikte hepsini yerine getireceksiniz. Bir; taraftarı tekrar tribüne çekeceksiniz. İki; Aykut Kocaman teknik direktör, takımı kuran birisidir. Her şeyden öte Fenerbahçelidir. Uzun vadeli plan yapar, bir de önünde Aziz Yıldırım engeli kalkarsa yani kararlarında rahat olursa başarı gelir.

Ali Koç başkanlığa adaylığını koyacak mı?



GÜRCAN BİLGİÇ: İlk seçimde koyacak.

Peki Ali Koç, Kocaman'a 'beni bekle' derse bekler mi?



GÜRCAN BİLGİÇ: Beklemez. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kocaman'ın Fenerbahçe'ye dönüşünde Aziz Yıldırım yok Ali Yıldırım var, Yüksel Çağlar var. Aziz Yıldırım, Kocaman konusunda ikna edilmiştir. Kocaman geri dönmeyi kendisi de istiyordu. Yarım bıraktığı yerden devam etmek istiyor. İçinde çok ukde kaldı.



LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe'ye dönecekse Aykut Kocaman'ın yerinde olsam sözleşmeye şunu koyarım: Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşarsam Başkan Aziz bey şunu demelidir; "Ben değil Aykut Kocaman şampiyon yapmıştır." Bu bir iade-i itibardır.



MURAT ÖZBOSTAN: Bence de Fenerbahçe için en doğru seçim Aykut Kocaman.. Burada iki taraf da birbirini istiyor.. İki taraf da birbirini özledi. Kocaman ismi taraftar için sevgi, güç demek.. 3 Temmuz döneminin güçlü bir figürü Kocaman.. Yeri geldi yönetici, yeri geldi başkan, yeri geldi bir teknik adam oldu.. Camiayı ve takımı ayakta tuttu.. Sezon sonunda Kocaman'ın takımın başına geçme şansı yüksek. Aziz Yıldırım'ın da bu fikre çok sıcak baktığını düşünüyorum.



METİN TEKİN: Doğru zamanda doğru takım seçmelisiniz. Ben teknik adam açısından, Aykut Kocaman'ın penceresinden bakıyorum. Fenerbahçe doğru takım mıdır? Tabii ki, Aykut hoca için sonuna kadar doğru takımdır ama doğru zaman mıdır, bunu tartışırım. Fenerbahçe tabii ki doğru ekip ama zamanlama bakımından değerlendirince, birçok faktör devreye giriyor. Bazı teknik adamların tek bir şansı olur, o yüzden gelirler. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bazen teknik adamlar için kaçmayacak bir fırsattır. Fakat Aykut Kocaman'ın kredisinin, konumunun şu an öyle olmadığını düşünüyorum. İşin sırrı zamanlamasında, Fenerbahçe'ye gelmesinde değil. Bir takım sadece ihtiyacı olunduğunda gelinmez. Ben bu lafı Mustafa Denizli hocadan duymuştum, çok etkilenmiştim o zaman... "Doğru takımı, doğru zamanda seçeceksin Metin" demişti. Gerçi Mustafa hoca, Galatasaray'a son gelişinde doğru takımı yanlış zamanda seçti diyebiliriz.



