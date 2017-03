Galatasaray atletizm takımı değil ki!

"Igor Tudor’un bir lafı var, “Oynadığınız oyundan keyif alın, sonuçlara bakmayın” diyor... İyi de burası Galatasaray. Sonuç almak zorundasın. ‘Takım koşsun’ deyip geçilmez..."

Serbest Kürsü'de dün şampiyonluk yarışı ve Fenerbahçe'yi masaya yatıran SABAH Spor Yazarları, bugün de Galatasaray ve Trabzonspor'u değerlendirdi… İşte yorumlar:



GALATASARAY-TUDOR İLİŞKİSİ UZUN VADELİ OLUR MU?



LEVENT TÜZEMEN: Futbolda üç kural var, iyi besleneceksin, iyi çalışacaksın ve iyi dinleneceksin. Birçok gazetede yer aldı maç yorumum. Demiştim ki, "Niye Selçuk sakatlanmıyor bu idman temposunda?" Çünkü kendine iyi bakıyor da ondan... İyi dinleniyor, çalışıyor ve sakatlanmıyor. Selçuk, Tudor'la ikinci baharını yaşar. Ama herkes sonuçlara bakar, kim çok koşmuş, ona bakmaz. İddia ediyorum, Tudor devre arası gelmiş olsa ve transfer mühendisliği ona bırakılsa bugün Galatasaray zirvenin ortağı olurdu. Artık zirveyle koptu, ikincilik için uğraşıyorlar, 8 puanı kapatma imkanı yok. Tudor'un geleceğini belirleyecek olan bence mali kongredir. Bu mali kongre Galatasaray'ın geleceği ile ilgili çok şeye gebe. Neden? Çünkü Galatasaray'da çok önemli toplantılar var. Galatasaray'ın ekonomik yapısı, harcamaları ve yönetimi masaya yatırılıyor. Buralarda yönetim için, "Mayısta seçime git, yoksa ibra olmazsın" kararı çıkacak. Net söylüyorum. Mayısta seçim kararı çıkacak, herkesin bakış açısı bu. Bunu yaptığın takdirde Galatasaray'ın ya yeni yönetimi olacak ya da başkan Dursun Özbek geliştirilmiş bir yönetimle devam etmek zorunda kalacak. Bu yönetim değişebilir. Tudor'un bir lafını okudum bu arada, "Oynadığınız oyundan keyif alın, sonuçlara bakmayın." İyi de burası Galatasaray, burada sonuç almak zorundasın. 'Takım koşsun' deyip geçilmez, burası atletizm takımı değil.



METİN TEKİN: Tudor'un seçilme biçimini soru işaretleriyle karşılamıştım. Karabük'te 20 maç oynayıp, "Evet, Galatasaray'ın hocasıdır" demek, bunu işaret ediyor. Galatasaray yönetimi, onda potansiyel gördü. Bugüne kadar ne oldu? İstenen sonuçlar tam da alınamadı ama yeni bir oyun oluşturmaya çalışan bir Tudor var. Tavır ve davranışlarıyla Galatasaraylıların hoşuna gittiğini söyleyebiliriz. Fakat şu var, daha çok koşturan değil, Riekerink'i geçen değil, diğer teknik adamları sonuçlarıyla da geçen bir teknik adam olmalı. Gelecek sezon da şans bulacağına eminim ama başarı konusunda ciddi soru işaretlerim sürüyor. Oyun sadece fizik kalite üzerine oturtulmaz. Bir de Galatasaray güçlü bir oyunla kazanmadı maçlarını Tudor'la. Son saniye golleriyle kazandı. Kazandığı iki maç da böyle. Doğruya gidiş olabilir ama bu güçlü bir oyunu anlatmaz.



KADROSUNU KURMALI...

MURAT ÖZBOSTAN: Her teknik adam değişikliği sonrası bir fırtına eser. Galatasaray da şu an bunu yaşıyor. Medyaya ve yorumlara bakarsak, yepyeni bir Galatasaray'dan bahsediliyor. Oysa değişen büyük bir şey yok. Zaten kimse de İgor Tudor'dan 3-4 haftada bir mucize beklemiyor. Galatasaray yeni bir döneme girmiştir. Zaman lazımdır! Tudor ve ekibi için sağlıklı bir değerlendirme yapmak için kendi kadrosuyla oynayacağı önümüzdeki sezonu beklemek en doğrusu.







TRABZONSPOR DAHA İŞTAHLI



TRABZONSPOR'UN YAKALADIĞI ÇIKIŞI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?



MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor'un kazandığı en önemli şey takım olmayı başarabilmeleri. İlk yarıda bu yoktu. Umutsuzluk, sevgisizlik, karamsarlık… İkinci yarı bu olumsuz tablo ortadan kalktı. İyi takviyeler yapıldı. Taraftar destek vermeye başladı. Stat hava getirdi. Trabzonspor toparladı. En önemlisi de Ersun Yanal'ın üzerindeki isteksizliğin kaybolmasıydı. Yanal, kulübede somurtunca, takım da sahada kayboluyordu. Şimdi her şey tersine döndü. Bu rüzgarın sezon sonuna kadar eseceğini düşünüyorum. İyi sonuçlar iştahı kabarttı. Trabzonspor 3 veya 4. basamağı da zorlayabilir.



GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzon'da neyin değiştiğine bakarsak, kazandılar… Üst üste kazandığın zaman takımın güveni toparlanır. Beşincilik de onların olacak. Daha yukarısı dersek o zor, 3- 4'e çıkabileceklerini sanmıyorum. Galatasaray maçı bence karne maçı olacak. Görece, kağıt üstünde şu ana kadar oynadığı en sert rakip olacak. Bir de 22 bin seyirci ortalaması yakaladılar. Şehir, bir sinerji yarattı.



LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor'un en büyük avantajı fikstür avantajıydı. Kendisine direnç gösterebilecek takımlarla değil, Avrupa'dan yorgun düşmüş Osmanlıspor'la oynadılar. Küme düşmeme mücadelesi veren Akhisar'la oynadılar. Biraz kapanan Alanyaspor'u yenemediler. Galatasaray maçında ise Galatasaray'ı daha şanslı görüyorum.



METİN TEKİN: Ne değişti dersek, 4 oyuncu değişti... Mas, Pereira, Olcay, Rodallega. Değişen bir takım var, gelişen bir oyun var ama yatırımını, hedefini gelecek sezon koymalı Trabzonspor. Bu sezon taraftarına kendini ifade etmeli, kendine inandırmalı ama hayalini gelecek sezon için kurmalı.







ATAMAN'A YANLIŞ YAPILDI



BU SIRA HERKES "YÖNETİM İSTİFA" DİYOR. NASIL BAKMAK LAZIM BU ÇIKIŞLARA?

GÜRCAN BİLGİÇ: Şunu söylemek lazım, "Murat İstifa", "Metin istifa" demek illa "Çekin gidin" demek değil... Adam oraya gelmiş, memnuniyetsizliğini ifade edecek. Bunun en kolay yolu istifa demektir. "Gürcan istifa" diyecek. Bir tek Fenerbahçe'de gerçekten "git" dendiğini düşünüyorum çünkü 20 yıldır oradalar.

LEVENT TÜZEMEN: "Sen bizi temsil edemiyorsun, bize enerji veremiyorsun" diyor taraftarlar Fenerbahçe'de. Galatasaray'da taraftarın yanı sıra kongre üyeleri de memnun değil Dursun Özbek'ten. Fakat Fenerbahçe'de şöyle bir fark var, orada kongre üyeleri Galatasaray'daki kadar özgür davranamıyor. Öte yandan Ergin Ataman'a yapılan istifa çağrısını doğru bulmuyorum ama şunu da söylüyorum: Sezon başı McCollum'u tutmayıp o kadar transferden sonra şimdi tekrar geri alıyorsa kendi özeleştirisini de yapmalı.