İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçında Halis Özkahya düdük çalacak.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; cumartesi günü Medical Park Arena'da oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Ligin 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



17 MART CUMA



20.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus



18 MART CUMARTESİ



13.30 Kasımpaşa - Osmanlıspor: Halil Umut Meler

16.00 Kayserispor - Gaziantepspor: Hüseyin Göçek

19.00 Adanaspor - Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Halis Özkahya



19 MART PAZAR



13.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya

16.00 Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan