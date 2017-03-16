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İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi

İHA
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 13:44 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 13:45
İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi
İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; cumartesi günü Medical Park Arena'da oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.
Ligin 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

17 MART CUMA

20.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

18 MART CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Osmanlıspor: Halil Umut Meler
16.00 Kayserispor - Gaziantepspor: Hüseyin Göçek
19.00 Adanaspor - Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor - Galatasaray:

19 MART PAZAR

13.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya
16.00 Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.00 spor - Beşiktaş: Mete Kalkavan