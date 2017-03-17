Kocaman'a o soruyu sordular

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçı için gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Adı sarı lacivertli takımla anılan Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, uçakta yolcuların "Fenerbahçe'ye geliyor musunuz" sorularına maruz kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Atiker Konyaspor gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.



Bu akşam 20.00'de başlayacak maç için Sabiha Gökçen Havaalanı'na dün gece gelen yeşil-beyazlılar konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Deplasman ekibinde sakatlıkları süren Barry Douglas, Can Demir Aktav ve Mücahit Can Akçay forma giyemeyecek.



Öte yandan Fenerbahçe ile anılan Aykut Kocaman, havaalanındaki birkaç görevli ve yolcuların "Yeni sezonda Fenerbahçe'ye geliyor musunuz?" sorularına cevap vermedi.