Tudor ne derse o!

Mehmet Özbek, Sabri’nin kalmasını istiyor ancak yönetimin bir bölümü yeni sözleşmeye karşı… Bu konuda son kararı ise İgor Tudor verecek

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Sabri Sarıoğlu ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Ancak şu an için Sabri hakkında verilmiş kesin bir karar yok. Futbolun patronlarından Mehmet Özbek takımın sembolü olarak gördüğü Sabri'nin devam etmesini istiyor. Taraftarın sürekli istifaya davet ettiği yönetim içinde ise ağırlıklı olarak, "Sabri ile sözleşme uzatırsak, tribünü daha da karşımıza alırız" görüşü hakim... Tecrübeli oyuncu için son sözü teknik patron İgor Tudor'un söyleyeceği öğrenildi. Hırvat hocanın raporuna göre Sabri'nin takımda kalıp kalmayacağı belli olacak. Sabri, 2002 yılından beri aralıksız olarak Galatasaray A Takımı forması giyiyor.



15

Riekerink'in ardından Galatasaray'a gelen Igor Tudor, Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı takımda çalıştığı 15. teknik direktör oldu.



15 sezon

467 maç

24 gol

51 asist

66 sarı

2 kırmızı



BİR GÖRÜŞ

Levent TÜZEMEN



Makul ücretle kalmalı

İyi çalışan, iyi beslenen, iyi dinlenen oyuncu modeline kaptan Selçuk İnan kadar G.Saray'da 15 yıldır görev yapan Sabri Sarıoğlu da uyar.. İyi bir profesyonel olan Sabri'nin geleceğini Tudor belirleyecekmiş.. 2001'den bu yana G.Saray'da oynayan Sabri'nin müthiş bir kariyeri var.. 355'i on bir olmak üzere 467 maça çıktı. 24 gol atıp 51 asist yaptı. 6 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası zaferi yaşarken 5 de Süper Kupa kaldırdı.. Sabri, G.Saray'ın bir hafıza kartıdır. Yaşıyla değil performansıyla yargılamak gerekir. İtalya'da yaşı büyük oyuncular takımları için hep tecrübe kaynağı olmuştur. Sabri, İtalyan ekolünden gelen Tudor'a, "Tecrübeli oyuncu" desteğini sağlar. Ayrıca görev verildiğinde oynar, verilmez ise kulübede oturur.. Yaşı büyüyen oyuncuya fazla ücret ödenmesine karşıyım. Sabri 1 yıl daha G.Saray'da makul bir ücretle kalabilir