Mustafa Reşit Akçay istifasını açıkladı!

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Spor Toto Süper Lig'de 3-2 yenildikleri Kasımpaşa maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, "Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum." dedi.

İSTİFA EDERKEN NELER SÖYLEDİ?

Kasımpaşa karşısında iyi oynadıklarını ancak duran toplarda konsantrasyon problemleri yaşadıklarını aktaran Akçay, şöyle konuştu:

"Konsantrasyon kaybı, ister istemez saha içerisindeki ruhsal ve fiziksel duruşumuza yaralar veriyor. Bu, bizim için sıkıntı oluşturuyor ama oyuncularımı kutluyorum. Çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Bazen bazı şeyleri çok iyi yaptığınız halde istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Biz de o dönemleri çok fazlaca yaşadık. Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum."

ALTYAPIYA DÖNECEK

Tecrübeli teknik adam daha önce de yaptığı açıklamada, "Duygusal biri olmam nedeniyle çalıştığım bu sektör, bende oldukça fazla tahribatlar yaptı. Ancak bu mesleği çok sevmem nedeniyle üretken yanımı altyapı faaliyetleri ile sürdürme kararı aldım." şeklinde konuşmuştu.