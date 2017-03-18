'Tudor'un tavrı iflas etti'

Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Maçın ardından Levent Tüzemen karşılaşmayı değerlendirdi:

"Igor Tudor'un kadro tercihlerinde "Ben seçerim, ben uygularım" tavrı Trabzon'da iflas etti. Her maça ayrı savunma ve ayrı takım ile çıkmak asla istikrarlı bir kadro yaratmaz. Otobüsten indirdiğin Cavanda'yı stoper oynatırsan çuvallarsın. Trabzonspor'un oyunun hemen başında koyduğu pres, coşku ve istek Galatasaray'ın 3-4-3 oynayamayacağını gösterdi. Trabzonsporlu oyuncular çabuk alan daraltıp ilk toplara bastıkları gibi Galatasaray'ın hızlı ve çabuk ayağa pas yapmasına izin vermedi. Tesadüf müdür bilemem ama Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını Galatasaraylı oyuncular Tudor tribünde otururken kazandı. Bu sezon Galatasaray'ın yediği gollerin çoğu Carole'ün bölgesinden geldi. Yusuf'un golü öncesi Carole'ün 1 metreye pas verememesi pozisyonun başlangıcı oldu. Bu Carole'de Galatasaray hala neden israr ediyor anlamıyorum. Her maç Galatasaray'ın kurtarıcısı olan Muslera ilk golde bence hatalıydı. Üstüne gelen topu çelmeliydi."