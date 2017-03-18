X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 'Tudor'un tavrı iflas etti'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

''un tavrı iflas etti'

  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 21:15 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 21:17
'Tudor'un tavrı iflas etti'
'Tudor'un tavrı iflas etti'

, 'ın yenilgisini değerlendirdi.

sahasında 'ı 2-0 yendi. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi:

"Igor 'un kadro tercihlerinde "Ben seçerim, ben uygularım" tavrı Trabzon'da iflas etti. Her maça ayrı savunma ve ayrı takım ile çıkmak asla istikrarlı bir kadro yaratmaz. Otobüsten indirdiğin Cavanda'yı stoper oynatırsan çuvallarsın. Trabzonspor'un oyunun hemen başında koyduğu pres, coşku ve istek Galatasaray'ın 3-4-3 oynayamayacağını gösterdi. Trabzonsporlu oyuncular çabuk alan daraltıp ilk toplara bastıkları gibi Galatasaray'ın hızlı ve çabuk ayağa pas yapmasına izin vermedi. Tesadüf müdür bilemem ama spor ve Gençlerbirliği maçlarını Galatasaraylı oyuncular Tudor tribünde otururken kazandı. Bu sezon Galatasaray'ın yediği gollerin çoğu Carole'ün bölgesinden geldi. Yusuf'un golü öncesi Carole'ün 1 metreye pas verememesi pozisyonun başlangıcı oldu. Bu Carole'de Galatasaray hala neden israr ediyor anlamıyorum. Her maç Galatasaray'ın kurtarıcısı olan Muslera ilk golde bence hatalıydı. Üstüne gelen topu çelmeliydi."

BENZER HABERLER