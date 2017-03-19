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Fenerbahçe sezon sonuna kadar ona emanet

  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 17:52 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 17:53
Fenerbahçe sezon sonuna kadar ona emanet
Fenerbahçe sezon sonuna kadar ona emanet

Fenerbahçe yönetimi, Atiker Konyaspor maçının ardından flaş bir karar aldı.