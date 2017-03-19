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Fenerbahçe sezon sonuna kadar ona emanet
Giriş Tarihi:
19.3.2017
17:52
Güncelleme Tarihi:
19.3.2017
17:53
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Fenerbahçe sezon sonuna kadar ona emanet
Fenerbahçe yönetimi, Atiker Konyaspor maçının ardından flaş bir karar aldı.
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