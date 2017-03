Galatasaray Türkiye’dir

Galatasaray efsanesi Prekazi’ye göre, sarı-kırmızılı takımın başarısı milliler için itici güç... “Son Beşiktaş maçında 4 Türk oyuncu vardı. O zaman Türk milli takımı ne yapacak? Galatasaray’ı şu an beğenmiyorum. Takımın başına deneyimsiz hoca getiremezsiniz, çünkü Galatasaray çok büyük camiadır”

Arnavut asıllı Kosovalı eski futbolcu Cevad Prekazi, 59 yaşında Sırbistan'da Partizan'ın genç takımını çalıştırıyor. EuroNews internet sitesine konuşan Prekazi, Galatasaray anılarını anlattı:



* Ben kendimi futbolcu olarak, insan olarak gösterdim. Türk halkı gördü hissetti beni. Aramızda bir bağ vardı, birbirimizi seviyorduk. Hiçbir zaman ters ve yanlış davranmadım. Onların maçlarda ve maç dışında bana gösterdiği sevgi saygı bugüne kadar devam etti ve edecek.



* Galatasaray'ı şu an takım olarak beğenmiyorum. Sonuçlar belli. Galatasaray'a bir antrenör getiriyorlar, ilk antrenörlüğü. Bu olmaz çünkü Galatasaray çok büyük camia, Türkiye'nin örneğidir. Sırf Türkiye'de değil, Avrupa'da her yerde. Galatasaray'a antrenör olarak her zaman büyük isimler lazım. Bu işi bilen insan lazım çünkü Galatasaray her zaman şampiyonluk için oynuyor. Galatasaray kendini Avrupa'da ispatladı. O antrenörü görünce inanamadım. Benim kafamda süper iki tane antrenör vardı ama maalesef beni kulüpten arayan kimse olmadı.



* Ben Tudor'u oyuncu olarak tanıyorum çok iyi. Antrenör olarak tanımıyorum. Diyorlar ki Karabük'te iyi sonuçlar almış. Karabük kim. Galatasaray'da camia hep şampiyonluk ister. Çok büyük isimler var, parasını ödeyeceksin, getireceksin. 2002'den bu yana 15 senedir altyapıya bakıyorum. Neler tavsiye ettim ben Galatasaray'a... Ama kimse dinlemiyor. Malesef dinlemek istemiyorlar.



* Galatasaray ne zaman iyi oynayıp şampiyon oluyorsa Türk Milli Takımı süper oluyor. Onu Galatasaray her zaman ispat etti. Bakıyorsunuz son Beşiktaş maçına Galatasaray dört tane Türk oyuncu oynuyor. Gerisi yabancı. Milli takım nasıl yapacak böyle. Galatasaray şampiyon UEFA kupasını kazandı Türkiye Dünya Kupası'nda üçüncü oldu mu! O milli takımda Galatasaray'dan kaç tane oyuncu vardı? Sekiz Türk futbolcu. Başka ne konuşalım. Amrabat oynuyordu. Onu gönderdiler. İspanya'da müthiş oynadı. Şimdi İngiltere'de. Nasıl oluyor ? Brezilyalı sol bek şimdi Porto'da. Müthiş oynuyor."