Medipol Başakşehir - Karabükspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Medipol Başakşehir, Karabükspor'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan Medipol Başakşehir - Karabükspor maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek. Medipol Başakşehir karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.
Karşılaşmada ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - KARABÜKSPOR: 1
Goller: Dk. 16 Doka (Medipol Başakşehir), Dk. 28 Seleznyov (Pen.) (Karabükspor)
Not: Sayfayı güncellemek için tıklayın!
Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Doka, Adebayor
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Attamah, İrfan Can, Mehmet Batdal, Napoleoni, Mustafa Pektemek
KARABÜKSPOR: Ahmet, Barış, Gaman, Nounkeu, Papp, Ceyhun, Poko, Bliznichenko, Traore, Tanase, Seleznyov
Yedekler: Ercüment, İlhan, Skulason, Ermin Zec, Fatih Atik, Yatabare, Serdar Deliktaş