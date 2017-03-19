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(Canlı)

  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 16:50
Medipol Başakşehir - Karabükspor (Canlı)
Medipol Başakşehir - Karabükspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Medipol , 'u konuk ediyor.

Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan Medipol Başakşehir - Karabükspor maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek. Medipol Başakşehir karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.

Karşılaşmada ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - KARABÜKSPOR: 1
Goller: Dk. 16 Doka (Medipol Başakşehir), Dk. 28 Seleznyov (Pen.) ()

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Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Doka, Adebayor
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Attamah, İrfan Can, Mehmet Batdal, Napoleoni, Mustafa Pektemek

KARABÜKSPOR: Ahmet, Barış, Gaman, Nounkeu, Papp, Ceyhun, Poko, Bliznichenko, Traore, Tanase, Seleznyov
Yedekler: Ercüment, İlhan, Skulason, Ermin Zec, Fatih Atik, Yatabare, Serdar Deliktaş