Yazarlar Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi

Levent TÜZEMEN: Sabit fikirli İgor Tudor!



Tudor'un kadro tercihlerinde "Ben seçerim, ben uygularım" tavrı Trabzon'da iflas etti. Her maça ayrı savunma ve ayrı takım ile çıkmak asla istikrarlı bir kadro yaratmaz. Otobüsten indirdiğin Cavanda'yı stoper oynatırsan çuvallarsın. Tudor maalesef G.Saray'ı hocalığının başlangıcında bir laboratuvar gibi kullanıyor. Trabzonspor'un oyunun hemen başında koyduğu pres, coşku ve istek G.Saray'ın 3-4-3 oynayamayacağını gösterdi. Trabzonsporlu oyuncular çabuk alan daraltıp ilk toplara bastıkları gibi G.Saray'ın hızlı ve çabuk ayağa pas yapmasına izin vermedi. Tudor'un B planının olmaması, alışılmış dörtlü savunmaya dönmemesi G.Saray'ı aciz bıraktı. Hele hele uygulanan ofsayt taktiğinde N'Doye ve Castillo, Cavanda- Semih-Carole üçlüsünün arkasına dikkatli gitseler, ofsayta düşmeseler fark çok daha büyürdü.

Tesadüf müdür bilemem ama Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını Galatasaraylı oyuncular Tudor tribünde otururken kazandı. Belki de bu iki maçta başta Selçuk İnan olmak üzere oyuncular sorumluluk aldı. Tudor oyuna kenardan da müdahale edemiyor. Bilic'te gözlemlediğimiz tiyatrovari hareketleri Tudor'da da görüyoruz. Özellikle eylemleri ile söylemleri arasında çarpıklıklar var. Formda Josue'yi kenarda tutup, formsuz Sneijder ile oyuna başlamak teslimiyetçi bir tavırdı. Eğer adaleti doğru dağıtmazsan futbolcu da sana inanmaz. Bruma'nın etkisizliği ve isteksizliği belki de vatandaşı Josue'nin oynamamasıydı.

G.Saray'ın yediği gollerin çoğu Carole'ün bölgesinden geldi. Yusuf'un golü öncesi Carole'ün 1 metreye pas verememesi pozisyonun başlangıcı oldu. Carole'de G.Saray neden ısrar ediyor anlamıyorum. Her maç G.Saray'ın kurtarıcısı olan Muslera ilk golde bence hatalıydı. Üstüne gelen topu çelmeliydi. Podolski çok etkisizdi. Josue ve Rodrigues G.Birliği maçının yıldızlarıydı. Bu iki oyuncu geç de olsa oyuna girdikten sonra G.Saray'ın etkili olmasını sağladı. Bu iki oyuncuyu kafadan tercih etmemenin ne kadar hatalı bir karar olduğunu dilerim sabit fikirli Tudor da anlamıştır.