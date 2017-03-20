FIFA'dan Ganalı hakeme ömür boyu men cezası

FIFA, 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ndeki Güney Afrika-Senegal maçında sonuca etki ettiği gerekçesiyle Ganalı hakem Joseph Odartei Lamptey'e ömür boyu futboldan men cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Ganalı hakemin Disiplin Kurulu tarafından ulusal ve uluslararası futbolla ilgili tüm etkinliklerden ömür boyu men edildiği bildirildi.

Lartey, 12 Kasım 2016'da oynanan grup elemesinde, Güney Afrika'nın Senegal'i 2-1 yendiği karşılaşmayı yönetmişti.

Öte yandan suçlama yöneltilen maçın yardımcı hakemi David Laryea'nın ise yapılan araştırma sonucunda ceza almasına gerek görülmediği kaydedildi.