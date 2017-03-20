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FIFA'dan e

AA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 20:40 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 20:49
FIFA'dan Ganalı hakeme ömür boyu men cezası
FIFA'dan Ganalı hakeme ömür boyu men cezası

FIFA, 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ndeki Güney Afrika-Senegal maçında sonuca etki ettiği gerekçesiyle 'e ömür boyu futboldan men cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, in Disiplin Kurulu tarafından ulusal ve uluslararası futbolla ilgili tüm etkinliklerden ömür boyu men edildiği bildirildi.

Lartey, 12 Kasım 2016'da oynanan grup elemesinde, Güney Afrika'nın Senegal'i 2-1 yendiği karşılaşmayı yönetmişti.

Öte yandan suçlama yöneltilen maçın yardımcı hakemi David Laryea'nın ise yapılan araştırma sonucunda ceza almasına gerek görülmediği kaydedildi.