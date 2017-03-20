Galatasaray seçime gidiyor!

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimini devirmek için olağanüstü bir zirve gerçekleşti.

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ile sarı kırmızılı kulübün eski başkanlarından Faruk Süren bugün öğleden sonra Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası'nda bir araya gelip, Dursun Özbek ve yönetimini seçime götürmek için karar aldılar.



Galatasaray'ın 'İnan ağabeyi' olarak bilinen ve aynı zamanda "Derin Galatasaray'ın" lideri olarak görülen İnan Kıraç, Dursun Özbek ve yönetiminin Galatasaray'ın bu zor dönemine uygun yönetim olmadığı görüşüyle ciddi bir hareket başlattı. İnan Kıraç, efsane Başkan Faruk Süren ile bir araya gelerek Dursun Özbek yönetiminin bir an evvel seçime gitmesi için camiayı harekete geçirme kararı aldı.



İnan Kıraç ve Faruk Süren'in yanı sıra daha önce yönetimlerde görev almış bazı isimlerin de bu toplantıda yer aldıkları bildirildi. Galatasaray'da büyük ağırlığı olan bu ikilinin, olağanüstü seçim kararı sonrasında da, yeni yönetimde yer alması gereken kişiler için de ayrı bir çalışma başlattıkları öğrenildi.