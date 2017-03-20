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ARKADAŞINA GÖNDER Göztepe Yılmaz Vural'la görüştü
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'la görüştü

DHA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 17:24 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 17:28
Göztepe Yılmaz Vural'la görüştü
Göztepe Yılmaz Vural'la görüştü

Türkiye 1'inci Ligi'nde aldığı kötü sonuçlardan sonra Okan Buruk'la yollarını ayıran , ilk olarak tecrübeli teknik direktör 'la görüştü.

Başkan Mehmet Sepil'in bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2'nci Futbol Zirvesi'nde Vural ile bir araya geldiği bildirildi. 64 yaşındaki Yılmaz Vural'ın yapılacak son görüşmenin ardından sarı kırmızılı takıma imza atabileceği ifade edildi.

Geçen yıl Adana Demirspor'da görev yapan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden , daha önce Malatyaspor, spor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Karabükspor'da da görev yaptı.

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