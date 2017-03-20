Göztepe Yılmaz Vural'la görüştü

Türkiye 1'inci Ligi'nde aldığı kötü sonuçlardan sonra Okan Buruk'la yollarını ayıran Göztepe, ilk olarak tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'la görüştü.

Başkan Mehmet Sepil'in bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2'nci Futbol Zirvesi'nde Vural ile bir araya geldiği bildirildi. 64 yaşındaki Yılmaz Vural'ın yapılacak son görüşmenin ardından sarı kırmızılı takıma imza atabileceği ifade edildi.



Geçen yıl Adana Demirspor'da görev yapan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Karabükspor'da da görev yaptı.