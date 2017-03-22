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istifa etti! Dursun Özbek zor durumda

  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 10:57
Alp Yalman istifa etti! Dursun Özbek zor durumda
Alp Yalman istifa etti! Dursun Özbek zor durumda

Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti. Art arda gelen istifalar Dursun Özbek'i zor durumda bıraktı.

Galatasaray'da istifaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun şok istifasının ardından bugün, Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalman da görevini bıraktı.

Yalman, daha önce de Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ile de yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle görevinden ayrılma kararı almış, ancak devreye giren Dursun Özbek, deneyimli yöneticiyi ikna etmişti. Ancak bu kez yönetim kuruluna istifasını verdi.

ÖZBEK'İN MORALİ BOZUK

25 Mart'ta gerçekleştirilecek Mali Kurul Kongresi'nden önce yaşanan üst üste istifalar, Dursun Özbek'in elini kolunu bağladı. Sportif anlamda alınan kötü sonuçlar, ekonomik olarak çekilen zorluklarla birlikte yönetim içinde yaşanan bu ayrılıkların, Özbek'in moralini oldukça bozduğu öğrenildi. (Fanatik)

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