Zararın % 63'ü bizim

700 Avrupa kulübünün yıllık zararı beş yılda 1.6 milyardan, 323 milyon Euro'ya inerken, biz 41 milyon Euro'dan 204'e çıktık!



Kulüplerimiz bütün varlıklarını satsa toplam borçlarının yüzde 55'ini kapatabiliyorlar. Tablo vahim!



Gelirleri bizden katbekat düşük Hollanda ve Belçika ekipleri dahi altyapıya bizden çok para harcıyor



UEFA Finansal Fair-Play Direktörü Andrea Traverso, İkinci Futbol Zirvesi'nde yaptığı etkili sunumla dikkatleri üzerine topladı. Türk takımlarıyla doğrudan görüşen, verilen ceza ve ek denetim yaptırımlarında etkili olan Traverso'nun çektiği Türk futbolu resmi, tüm paydaşları utandıracak cinsten... Bazı ayrıntıları, sosyal medyada büyük yankı uyandıran 19 sayfalık sunumun tamamına SABAH ulaştı. İşte Traverso'nun ses getirecek tespitleri ve acı gerçekler:



1- Onlar borcu azalttı, biz katladık!

Rapordaki en çarpıcı ayrıntı, Avrupa'daki 700 üst düzey kulübün toplam borcundaki Süper Lig payıydı. 2011'de Avrupa'da kulüplerin gelir-gider farkı 1.6 milyar dolarken, Türkiye'de sadece 41 milyon Euro'ydu. 2015'te ise Avrupa toplam zararını 323 milyon Euro'ya düşürürken, Türk kulüplerinin zararı 204 milyon Euro'ya çıktı. Yani 700 kulübün zararının yüzde 63'ünü Süper Lig takımları oluşturuyor.



2- Vergisiz dahi zarar ediyoruz

Avrupa'nın üst düzey 10 liginde geliri en çok artan ikinci yapı olmasına rağmen, Süper Lig, ekonomik anlamda açık ara en kötüsü... 18 kulübün 13'ünün zararda olduğu vurgulanan raporda vergi dahil edilmeden dahi Türk kulüplerinin yüzde 12 zararda olduğu, vergi sonrasında oranın yüzde 30'lara çıktığı vurgulanıyor. Bizle aynı sınıftaki İtalya ve Rusya'da dahi bu oran yüzde 18'i geçmiyor.



3- Sınır: % 70, Süper Lig: % 89

SÜPER Lig'in Avrupa sonuncusu olmasının en büyük nedeni kulüplerin bütçesinin tamamını maaş ödemesi ve transfere ayırması... UEFA'nın "Maaş bütçesi, gelirin yüzde 70'ini geçmemeli" kuralına karşın Türkiye'de bu oran yüzde 80 ile Rusya'dan bile geride (%76). İşin içine transferler girince, bu oran yüzde 89'a kadar yükseliyor. Kısacası çılgın maaş ödemeleri, Türkiye için en büyük sorun...



4- Borç, varlıklarımızın iki katı!

bir başka vurucu mesele toplam borç ve sorumluluklardaki felaket tablosu... Öyle ki Süper Lig, Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında borç ve sorumlulukları, toplam varlıklarını geride bırakmış tek ülke. 2015 verilerine göre; kulüplerimizin toplam değeri dahi borçlarının yalnızca yüzde 55'ini ödemeye yetiyor. Verilere göre; bu oran 2014 yılında yüzde 63'tü. Diğer tüm ligler yüzde 100'ün üzerinde.



5- Altyapıya değil, transfere...

Facia tablosuna son çiviyi çakan detay altyapıların durumu... Yüksek profilli ve yaşlı isimleri toplayarak fahiş ödemeler yapan Süper Lig ekiplerinin yaş ortalaması 27,1 ile tüm ligleri solluyor. Geliri bizden katbekat az olan Belçika, Hollanda, Portekiz gibi ülkelere dahi altyapı yatırımında geçildik. Ortalama bir Belçika takımı altyapıya 2.5 milyon Euro harcarken Süper Lig ortalaması 2 milyon 74 bin Euro.