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, 'yi teklif etti

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  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 10:41 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 10:46
Aziz Yıldırım, Emenike'yi teklif etti
Aziz Yıldırım, Emenike'yi teklif etti

THY Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Fox maçında Emenike pazarlığı yapıldı.

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