Daha ileriye gitmeliyiz

Milli Takım Çocuk Kulübü’nün etkinliğine katılan Fatih Terim, “Avrupa ve dünya seviyesine çıkmak için çok çalışmalıyız. Çok geride değiliz ama daha ileriye gitmemiz gerekiyor” dedi

Minikler, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i sorularıyla terletti. İşte tecrübeli hocaya yöneltilen sorular ve cevapları:



Top toplayıcı çocuklar, topları topladıktan sonra eve götürür mü?

Yok. Toplar maç oynanmak içindir. Onlar bir an evvel o topu alıp futbolcu abilerine atmak için oradalar.



Milli Takım'ın en sevdiğiniz marşı nedir?

İstiklal Marşı'nı çok severim. Orada diziliyorsunuz böyle, 50-100 bin kişi aynı anda söylüyor. Çok heyecanlandırıyor bu beni.



En sevdiğiniz yemek hangisi?

En sevdiğim yemek barbunya. Sıcak olacak ama. Pilaki de severim ama sıcak daha çok severim.



Nasıl bir öğrenciydiniz?

Öğretmenlerim babama hep 'Zeki ama çalışmıyor' derdi. Onun için siz her zaman çalışın. Top oynamaktan dersleri asıyordum biraz.



Ofsayt nedir?

Topun son oynandığı anda kaleye en yakın olan rakip oyuncu ofsayt olarak adlandırılır.



Türk futbolunun geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Türk futbolunun geleceğini yapılandırmak için buradayım. Avrupa ve Dünya seviyesine çıkmak için çok çalışmalıyız. Çok geride değiliz ama daha da ileriye gitmemiz gerekiyor.



Fatih Terim olmanın en güzel ve en kötü tarafı nedir?

Güzel yanı bir şeyler başarmış olmak. Kötü yanı her istediğini rahat rahat yapamamak. Ama sonuçta Fatih Terim olmaktan çok memnunum.



Başakşehir'i çalıştırdınız mı?

Stadın adı Fatih Terim. Ben çalıştırmadım Başakşehir'i.



İyi oynadığımız maçlarda bizim kaleye çok az top geliyor. Böyle maçlarda kaleciler sıkılmıyorlar mı?

Sıkılıyorlar. Çay kahve söylüyorlar (gülerek). Soğuk havalarda kaleci için top gelmemesi kötü. Üşürler. Ama üşümelerine razıyız. Top gelmesin hiç.



Milli Takım'da en sevdiğiniz futbolcu kimdir?

Birçok oyuncu beğeniyorum. Hepsini beğeniyorum ki çağırıyorum.



Çalıştırdığınız takımları şampiyon yapmak için öncelikle neye ihtiyacınız vardır?

Bir defa şampiyonluğa inanmaya ihtiyaç var. 1 numara varken, 2, 3 olmamaya ihtiyaç var.



Spor programlarında antrenörler, oyuncular ve hakemler hep eleştiriliyor. Buna nasıl katlanıyorsunuz?

Dayanıyoruz işte yapacak bir şey yok. Kimse istemez ama oluyor, katlanıyoruz.



2018 Dünya Kupası'na gidebilecek miyiz?

İnşallah, ümit ediyoruz ve çalışıyoruz.



Messi mi, Ronaldo mu? Neden?

İkisi de büyük oyuncu ama ben Messi'nin daha önde olduğunu düşünüyorum.



Futbolcu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

Ben futbolcu olmasam pilotluğu seçerdim.



Altyapılara yatırım yapıyor musunuz?

Her kulüp yapıyor, Futbol Federasyonu'nun da önemli bir projesi bu. Bizim geleceğimiz sizlersiniz.