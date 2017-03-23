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Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı'na veda etti

  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 01:02 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 02:06
Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı'na veda etti
Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı'na veda etti

Galatasaraylı Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı'yla son kez sahaya çıktı.