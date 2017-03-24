Burası Türk hamamı!

A Milliler, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki en kritik maçında bugün Finlandiya’yı ağırlıyor

Hedefi; 2018 Dünya Kupası'na gitmek olan A Milli Takım bugün Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak... Ay-yıldızlılar, eğer Finlandiya'yı yenerse, Hırvatistan ile Ukrayna'nın karşı karşıya geleceği haftada I Grubu'nda üst sıralara tırmanarak zirve yarışının içerisinde yer alacak. Antalya Arena'da saat 20.00'da başlayacak ve İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Teknik Direktör Fatih Terim futbolcularına, üst üste gelen iki deplasmanı (Kosova ve Ukrayna) hatırlatıp, "Derede boğulmayalım" mesajı verdi. Evet, Finlandiya saunalarıyla meşhur olabilir ama bizim de Türk hamamımız var... Kısaca terlemeden, rakibi terleterek yola devam etmek istiyoruz. Tek hedef 3 puan.



Metin Tekin

Türkiye-Finlandiya maçına bakış



Kaybedersek bu iş biter!

Finlandiya benzeri kapanan takımlara karşı geçmişte zorlandığımızı biliyoruz. Duran top silahımız Hakan Çalhanoğlu da cezası nedeniyle kadroda yok. Nasıl bir maç bizi bekliyor?

Kapanan takımlara karşı herkes zorlanır ama Finlandiya böyle mi oynayacak, şimdiden bunu bilmiyoruz… Teknik adamları planlarını, "Savunmayı iyi yapıp, orta sahada organize olup, etkili çıkabilmek" diye anlattı. Kimin neyi daha doğru uygulayacağına bağlı bir durum... Tabi kendi sahamızda oynama avantajımızı kullanıp, rakip yarı sahada olacağız. Kim, kime kendi planını uygulayacak? Futbol dediğimiz budur... Bizim için çok önemli bir maç… Ben kazanmanın dışında hiçbir sonucun finallere götüreceğini düşünmüyorum. Finlandiya'yı 3 sene önce izlemiştim. Gelişen bir oyun yapıları var. Geçmişteki Finlandiya'ya kıyasla daha iyi bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Bizi EURO 2016'ya serbest vuruşta Selçuk götürmüştü. Duran topları iyi kullanabiliyoruz. Yani bu sadece Çalhanoğlu'na bağlı değil... Yine önemli bir silahımız bu olacak ama önemli olan ana planımızı nasıl uygulayacağımız. Direkt atışlarda da Selçuk İnan'ın bu özelliğinden faydalanabiliriz.



HIRVATİSTAN-UKRAYNA 22.45'TE

Grubun 10 puanlı lideri Hırvatistan, bugün 8 puanla ikinci sırada yer alan Ukrayna'yı konuk edecek. Buradan çıkacak beraberlik ya da Hırvatistan galibiyeti, Türkiye'nin gruptaki seyri açısından önemli. Eğer A Milliler, Finlandiya'yı mağlup ederse, saat 22.45'te başlayacak maçta Hırvatistan'ın Ukrayna'yı yenmesini bekleyecek. Hırvatistan galip gelirse, Türkiye ile Ukrayna puanlarını eşitlemiş olacak. Grubun bir diğer maçında 7 puanlı İzlanda 22.45'te Kosova'yı ağırlayacak. İzlanda maçın favorisi olduğu için Türkiye'nin mutlak 3 puana ihtiyacı var.



ZORLU FİKSTÜR

Fatih Terim ve öğrencilerinin bugün 3 puanı alması fikstürün geleceği açısından da önemli. Çünkü ay-yıldızlıları iki zorlu deplasman bekliyor. Finlandiya'nın ardından 11 Haziran'da Kosova, 2 Eylül'de de zirve yolunda en güçlü rakiplerden biri Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacağız.



OYNADIĞIMIZ MAÇLAR

Hırvatistan 1-1

Ukrayna 2-2

İzlanda 0-2

Kosova 2-0



KALAN MAÇLAR

Bugün

Türkiye-Finlandiya

11 Haziran Pazar

Kosova-Türkiye

2 Eylül Cumartesi

Ukrayna-Türkiye

5 Eylül Salı

Türkiye-Hırvatistan

6 Ekim Cuma

Türkiye-İzlanda

9 Ekim Pazartesi

Finlandiya-Türkiye







0

Ay-yıldızlılar, Finlandiya ile 4'ü resmi 9'u hazırlık olmak üzere 13 maça çıktı. Türkiye'de oynadığı maçlarda Finlandiya'ya karşı kazanamadı. 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı.



3

Grupta oynadığı 4 maçta 3 gol atabilen Finlandiya, maç başına 7,5 şut ortalaması ile grubun en az şut çeken takımı konumunda bulunuyor. Türkiye 11,25 şut ortalaması ile 4. sırada.



11

Milli Takım, evinde oynadığı son 11 maçı kaybetmedi. Resmi ve özel iç sahada oynanan son 11 karşılaşmada 8 galibiyet (biri hükmen) 3 beraberlik alan ayyıldızlılar, en son 2014'te Brezilya'ya 4-0 kaybetmişti.



24

A Milliler 24 Mart'ta oynadığı maçları kaybetmiyor. 2001'de Slovakya ile (1-1) berabere kaldı. 2007'de Yunanistan'ı (4-1), 2016'da da İsveç'i (2-1) mağlup etti.