Abdürrahim Albayrak, Galatasaray başkan adaylığını açıkladı!

Galatasaray eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, başkanlığa aday olacağının sinyalini verdi.

Galatasaray eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, 2018'de başkanlığa aday olacağının sinyalini verdi.

Ntv Spor'a konuşan Albayrak yaptığı açıklamada, "Galatasaray futbol takımı ile ilgili ciddi endişelerim var. Transferde bilinçsizce harcanan paralar var. Herkes bilmelidir ki Galatasaray bir gecede başkan çıkartmıştır. Fatih Terim döneminde yapı korunsaydı 5 sene üst üste şampiyon olabilirdik. Sağlık koşulları izin verirse 2018 için bayağı iddialıyım. " ifadelerini kullandı.