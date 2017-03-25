Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurul Toplantısı başladı!

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Başkan Dursun Özbek, konuşmasında " Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'na katılmakla ilgili herhangi bir sorunu yok" açıklamasında bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşınacağını açıkladı

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları;

Bana hangi yetkiyi verirseniz verin hiç önemli değil. Her konuda huzurunuza gelip tartışacağım demiştim.

Amacımız Galatasaray'ın mali bağımsızlığını yaratmak ve altyapımızı canlandırmaktı.

Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman pes etmeyeceğim, asla geri planda kalmayacağım.

Bugün Galatasaray'ın yönetiminin, başkanının hesap verme günüdür.

Soracağınız her türlü soruya ve tenkitlere açığım.

Riva arsamızın üzerinde 550 milyon TL'lik ipotek var.

Fakat Galatasaray'ın bu parayı ödeyerek ipoteği kaldırma şansı yoktu. Görüşmeler yaptık ve 300-350 milyon TL'lere indirdik.

Emlak Konut'a bu konuda bize destek vermelerini söyledik. 342 milyon TL'lik bir fon oluşturduk.

Bu paranın 330 milyon lirasıyla banka borçlarını kapattık. Size verdiğimiz sözü tuttuk. Bazı temlikleri de kaldırdık.

Mağazacılık sektöründe zararlar vardı. Depoda 2 yıldızlı 3 yıldızlı formalarımız vardı.

Depoda kadın etekleri bile var. Zamanında yaptırmışlar ama hiç satışa çıkmamış. Kulpu kırık, sapı kırık bir sürü ürün var.

Mağazacılık faaliyetlerinde 19 milyon TL'lik açıklanması gereken bir husus var.

Yetkililerle görüşmeler sonucunda 304 milyon TL'lik maliye borcunu 19 milyon TL'ye indirdik.

Bütün amacım Emlak Konut projesiyle banka borçlarından sıyrılmak. G.Saray'ın banka borcu 760 milyondan 430 milyon liraya düştü

Eski duruma gelmemek için Genel Kurul'a diyorum ki kim gelirse gelsin bir daha Galatasaray'ı bu duruma getiremesin.

Değerli Galatasaraylılar... Galatasaray'ın UEFA kupalarına katılımıyla ilgili en ufak bir sorunu yok!

Futbolda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Bazı hatalarımız oldu. Artık ileriye dönük projelerle hareket edeceğiz.

Basketbol'da Eurocup'ı kazanarak Euroleague'e katıldık. Oradaki takımların bütçesi 25-30 milyon Dolar.

İstediğimiz gibi basketbol takımı kurmak için mali yapımız yeterli değildi. Mütevazı bir takım kurduk, iyi maçlar da çıkardık.

''Sayın başkan bana otel vaat ettiniz, otel nerede?'' Bu söylemler çok haklı ama gecikmesini ben istedim.

"Biz inşaat firması mıyız?" deniyor. Galatasaray'a ileriye dönük katkı getirecek projeler yapmayalım mı?

Kemerburgaz'da TT Arena'ya 7-8 dakika mesafede yeni tesis için anlaşma sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.