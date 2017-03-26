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Beşiktaş'ta gönderilecek isimler belirlendi

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 10:30 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 10:31
Beşiktaş'ta gönderilecek isimler belirlendi
Beşiktaş'ta gönderilecek isimler belirlendi

Beşiktaş yönetimi yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı.