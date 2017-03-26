Galatasaray'da FETÖ'cülere ihraç çıkmadı!

Galatasaray mali genel kurulunda skandal karar. FETÖ'cü kaçaklar Hakan Şükür ve Arif Erdem ihraç edilmedi. Genel Kurul'daki skandal kararın ardından İzmir Marşı söylenmesi tepki çekti

OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

Galatasaray Genel Kurul toplantısında FETÖ/PDY ilişkilerinden dolayı kulüpten ihraç edilmek üzere dolayı disiplin kuruluna sevk edilen isimlerden

Hakan Şükür ile Arif Erdem'in ihracı oy çokluğu ile reddedildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Galatasaray Genel Kurul toplantısında, disiplin kurulu sevklerinin sonuçları belli oldu. FETÖ/PDY ilişkilerinden dolayı eski futbolculardan; Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz, eski valilerden; Hüseyin Avni Mutlu ile Şahabettin Harput, eski savcı Zekeriya Öz ve iş adamı Hazim Sesli ihraç edilmek üzere disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Galatasaray'da skandal FETÖ kararı!

Kurulda yapılan oylamalarda Zekeriya Öz (oy çokluğu), Şahabettin Harput (oy çokluğu), Hüseyin Avni Mutlu (oy çokluğu) ve İsmail Demiriz (oy çokluğu) ve Hazim Sesli (oy çokluğu) kulüpten ihraç edildi. Hakan Şükür (oy çokluğu) ile Arif Erdem'in (oy çokluğu) ihracı ise reddedildi.





Galatasaray'da bugün yapılan mali genel kurulda Dursun Özbek yönetimi ibra edilirken; Hakan Şükür ve Arif Erdem ihraç edilmedi. Bir diğer kaçak FETÖ'cü Zekeriya Öz ve hapisteki İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu ise ihraç edildi

SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zeki Toçoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray Kulübü'nden ihraçlarının reddedilmesine tepki gösterdi.



Galatasaray Kulübü'nün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraçlarının reddedilmesine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tepki gösterdi. Toçoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de desteklediğim Galatasaray taraftarlığım son bulmuştur. Sonuna kadar Sakaryasporluyuz" diye yazdı.

TURGAY DEMİR'DEN SERT TEPKİ

Galatasaray'ın bu kararına tepkiler çoğalırken Fotomaç yazarı Turgay Demir, Galatasaray'ın skandal kararından sonra Twitter hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.







Demir, Galatasaray kongre üyelerine tepki gösterirken "Gerçek Galatasaraylılara" da çağrıda bulundu.



