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Son dakika: ve ihraç edildi

AA
  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 20:41 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 21:30
Son dakika: Hakan Şükür ve Arif Erdem ihraç edildi
Son dakika: Hakan Şükür ve Arif Erdem ihraç edildi

Galatasaray'da FETÖ'yü aklayan dünkü skandal genel kurul kararının ardından bugün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda FETÖ üyesi ve kulüpten ihraç edildi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun yaptığı olağanüstü toplantıda, ve 'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün dün gerçekleştirilen olağan mali genel kurulunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesi sonrasında, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü olarak Türk Telekom Arena'da bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında, Galatasaray Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamada, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiği belirtildi.

DOĞAN MUHABİRİ FETÖ'CÜ HAİN HAKAN ŞÜKÜR'Ü BÖYLE AKLADI

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü kararı resmi internet sitesinden duyurdu. Duyuruda "Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince "Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine" karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama

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