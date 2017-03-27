Türkiye-Moldova (CANLI)

A Milli Futbol Takımımız 94 yıllık tarihinde Eskişehir’de ilk kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, hazırlık sınavında Moldova’yı ağırlayacak.

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde geçtiğimiz cuma Finlandiya'yı 2-0'lık sonuçla geçen Türkiye, bugün Moldova ile bir hazırlık maçı yapacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmayı ise ilk kez sahne alacağı Eskişehir'de oynayacak. 94 yıllık tarihinde bu kentte ilk maçına çıkacak olan A Milli Takımımız'ın mücadelesi saat 19.15'te başlayacak ve TV 8'den yayınlanacak.



GERİ SAYIM BAŞLADI

Moldova karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım geri sayıma geçti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde son idmanını yapan ay-yıldızlılar, zorlu karşılaşmayı beklemeye başladı.



MİLLİLER KAYBETMİYOR

Eskişehir Atatürk Stadı'nda Moldova'yı konuk edecek olan A Milli Takımımız, bu rakibiyle 9. kez kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar 6 resmi, 2 de özel maçta karşılaştığı Moldova'yı 6 kez mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Rakibine karşı yenilgi yüzü görmeyen milliler, 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.



İLK 11'LER

Türkiye: Onur, Şener, Çağlar, Emre Çolak, Okay, Güray, Oğuzhan, Cengiz, Ahmet Çalık, Emre Mor, Enes Ünal

Moldova: Pascengo, Golovatenco, Epureanu, Cojocari, Cebotaru, Dedov, Ginsari, Bolohan, Mihailov, Bugaiov, Racu