'Fenerbahçe'yi şampiyon yapardım'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'la anlaşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu Galatasaray günlerine, Fenerbahçe'ye ve Arda Turan ve şampiyonluk yarışına kadar önemli konularda açıklamalarda bulundu.

KENDİ İNSANIMIZA KARŞI ACIMASIZIZ!

"4. Yıldız ve 3 kupa sanki prangam oldu. Maalesef, kendi insanımıza karşı acımasızız! Beni üzen şey, bu... Biz başarılı olduğumuzda tesadüf gibi karşılanıyor, 'Zaten takım güzeldi, herkes şampiyon yapardı', deniyor. Hocaya da, oyuncuya da bu yapılıyor. Yerli-yabancı ayırımı yapmak istemiyorum ama yabancı böyle bir başarıya ulaştığında sanki dünyayı keşfetmiş gibi balladıra-ballandıra anlatılıyor... Kendi insanımıza karşı bu acımasız tavırdan artık vazgeçmeliyiz."