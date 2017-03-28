'FETÖ'cüler için el kaldıranlar da FETÖ'cüdür'

Tanju Çolak ve Levent Tüzemen, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç sürecini A Haber'e yorumladı.

Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmesinin ardından sarı kırmızılı takımın efsanelerinden Tanju Çolak ve Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen A Haber'e gündemi değerlendirdi.

Mali Genel Kurulda yapılan oylamada ihraç kararını reddeden üyeleri eleştiren Çolak ve Tüzemen, Galatasaray yönetimini de eleştirdi.

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