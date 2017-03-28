İşte FETÖ'cü Hakan ve Arif'in ihraç nedeni!

Galatasaray Yönetim Kurulu, Genel Kurul Üyelerinin skandal Hakan Şükür-Arif Erdem kararını zaman kaybetmeden düzeltirken bu kararını kulüp tüzüğüne dayandırdığı öğrenildi. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 20. Maddesine göre 6 yıl üyelik aidatı yatırmayan ve üst üste 8 Genel Kurul'a katılmayan üyeler kulüpten ihraç edilebiliyor. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in yanı sıra 2 bin 750'ye yakın bu durumdaki üye tespit edildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, ihanet şebekesi FETÖ'ye mensup oldukları için Hakan Şükür ve Arif Erdem'i diğerlerinden ayırıp Genel Kurul'un onayına sunmamak üzere kapının önüne koydu.