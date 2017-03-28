Türkiye-Moldova maç sonucu

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında karşılaştığı Moldova'yı Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Moldova'yı 3-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Moldova'yı 3-1 mağlup etti.



Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)

Türkiye: Onur Kıvrak (Dk. 46 Harun Tekin), Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Çağlar Söyüncü, Güray Vural, Oğuzhan Özyakup (Dk. 64 Deniz Türüç), Okay Yokuşlu, Emre Mor (Dk. 83 Yunus Mallı), Emre Çolak (Dk. 69 Kaan Ayhan), Cengiz Ünder (Dk. 83 Cenk Tosun), Enes Ünal (Dk. 76 Serdar Gürler)

Moldova: Pascengo, Racu (Dk. 46 Posmac), Golovatenco, Epureanu, Bolohan, Dedov, Cebotaru, Cojocari, Mihaliov (Dk. 46 Antoniuc), Ginsari, Bugaiov (Dk 56 Sidorenco)Goller: Dk. 14 Emre Mor, Dk. 24 Ahmet Çalık, Dk. 52 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 90+1 Ginsari (Moldova)

Sarı kartlar: Dk. 33 Cojocari, Dk. 39 Ginsari (Moldova), Dk. 61 Okay Yokuşlu (Türkiye)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Şener Özbayraklı sağ kanattan getirdiği topu, Moldova ceza sahası içindeki Enes Ünal'a aktarmak istedi. Enes'i geçen meşin yuvarlak, Oğuzhan Özyakup'un önünde kaldı. Oğuzhan'ın vuruşunda top, kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

14. dakikada ay-yıldızlı takımın hızlı gelişen atağında Oğuzhan Özyakup, kendi yarı sahasından aldığı topla Moldova yarı sahasına kadar ilerledi. Bu futbolcunun ara pasında topla buluşan Emre Mor, kaleci Pascengo'yu da geçerek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

17. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Racu'nun şutunda, kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

24. dakikada Emre Çolak'ın soldan kullandığı korner atışında Moldova ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0.

40. dakikada ceza alanı dışından Emre Çolak'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Pascengo topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Ay-yıldızlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

?52. dakikada Okay Yokuşlu'nun ara pasıyla Moldova ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Pascengo'nun solundan ağlarla buluştu: 3-0.

71. dakikada Sidorenco, Moldova savunmasından atılan topla buluşup, Türkiye ceza sahası içine kadar girdi. Sidorenco'nun sert şutunda kaleci Harun Tekin, topu kontrol etti.

77. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan kaleye gönderdiği topu, kaleci Pascengo güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada Antoniuc'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Cebotaru'nun şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlığı kornere gönderdi.

90+1. dakikada Cojocari'nin ara pasında ceza sahasına giren ve Şener Özbayraklı'yı geçen Ginsari, sert şutla kaleci Harun Tekin'in solundan topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı.