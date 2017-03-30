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Emenike'den yeni bir skandal daha

  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 08:45 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 09:37
Emenike'den yeni bir skandal daha
Emenike'den yeni bir skandal daha

Emmanuel Emenike kafasına göre takılıyor, Fenerbahçe'de de keyifleri kaçırıyor...