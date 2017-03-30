Sihirbazın şapkasında Oğuzhan var!

Avrupa’nın bir numaralı sportif direktörü olarak kabul edilen Monchi ile anlaşma sağlayan Roma, İspanyol futbol sihirbazının, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Oğuzhan Özyakup için fedakarlığa hazır

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Sevilla'ya son 15 yılda, sınıf atlatan ve isabetli transferlerle kulübün kasasında artı 200 milyon Euro kalmasını sağlayan Sportif Direktör Monchi'nin Roma için kuracağı yeni kadroda düşündüğü ilk ismin Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup olduğunu yazdı. Sezon başında İspanyol ekibi Sevilla için Oğuzhan'a talip olan Monchi, siyah-beyazlı kulüpten olumsuz yanıt alınca Manchester City'den Nasri'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.



ADI REAL MADRİD'LE DE ANILIYOR

Sevilla'dan ayrılma kararı alan ve adı Real Madrid ile de anılan Monchi'nin resmi açıklama yapılmamış olsa da gelecek sezon Roma'da görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. La Gazzetta dello Sport, İspanyol sportif direktörün çok beğendiği Oğuzhan'ın 12 milyon Euro değerinde olduğunu yazarken, Roma'nın Beşiktaş ile yapacağı pazarlıkta bu rakamı düşürebileceğini de okuyucularına duyurdu.



Sezon

5



Maç

171



Gol

25



Asist

32



5 Avrupa Ligi ve servet kazandırdı

İspanya'da küme düşüp, La Liga'ya geri döndüğü 2002 Mayıs'ında Monchi ile çalışmaya başlayan Sevilla, onun görev yaptığı 15 yılda 5 Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü ve futbolcu transferlerinden elde ettiği karla, Avrupa'nın en iyi yönetilen kulüplerinden biri haline geldi. Negredo, Kondogbia, Poulsen, Medel, Baptista, Vidal, Krychpwiak, Carlos Bacca ve Gameiro'yu Sevilla'da parlatan ve her oyuncusundan, minumum yüzde 100 kar elde eden Monchi, 48 yaşında ve futbol kariyeri boyunca Sevilla'da ikinci kaleci olarak görev yapmış bir isimdi.





La Gazzetta dello Sport, Monchi'nin listesindeki Oğuzhan'ı manşetine bu haberle taşıdı.