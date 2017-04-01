Podolski’yi Vissel Kobe’ye satan yönetim, sezon sonu Sneijder, Carole, Chedjou ve Cavanda’yı da göndermeyi planlıyor. Elde edilecek bonservis+maaş bütçesi ile 2 süper yıldız alınacak

UEFA'nın finansal fair play kuralları nedeniyle transfer için kaynak arayan Galatasaray çözümü buldu. Yeni sezonda taraftarlarla barışmak için 2 süper yıldız transfer etmeyi planlayan başkan Dursun Özbek, kaynağı eldeki yabancıları göndererek oluşturacak. Lukas Podolski'yi 2.6 milyon euro'ya sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere Japon ekibi Vissel Kobe'ye satan sarı-kırmızılı ekip; Wesley Sneijder, Lionel Carole, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda'yı da gözden çıkardı.



18 MİLYON EURO'LUK GELİR

Bu oyunculardan Sneijder ile Carole'ün satışından 7-8 milyon euro bonservis geliri bekleniyor. Chedjou sözleşmesi bittiği için bedelsiz gidecek. Ara transferde Sunderland'ın talip olduğu ancak kupa maçında sakatlanınca transferi yatan Cavanda da ya satılacak ya da kiraya verilecek. Beş oyuncunun ayrılmasıyla 10 milyon euro'luk bir maaş bütçesi de oluşacak. Başkan Dursun Özbek, 17-18 milyon euro'luk bu bütçeyle iki yeni genç yıldız alarak takıma yeni hava getirmeyi planlıyor.



İSTİKAMET ABD!

Daha önce sürekli Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Wesley Sneijder geçtiğimiz günlerde ilk kez "Sezon sonunda durumumu değerlendireceğim" diyerek ayrılık sinyali vermişti. Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan 32 yaşındaki yıldızın, MLS'ten bazı takımlarla görüştüğü belirtiliyor.



WES'TEN 15 GOLE KATKI

Wesley bu sezon 24 maçta 2 gol, 13 asiste (15 gole katkı) imza attı. Taraftarın sevgilisi olan tecrübeli oyuncu, özellikle vatandaşı Riekerink'in gönderilmesinden sonra iyice düşen performansı sonrası gözden çıkarıldı.



CAROLE ADA'YA

Lionel Carole'un da istikrarsız performansı nedeniyle bileti kesildi. Fransız sol bekin kendisine talip olan Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a satılması yüksek olasılık.



CHEDJOU MARSİLYA'YA

Sözleşmesi bitecek olan Aurelien Chedjou'nun Marsilya ile büyük ölçüde anlaştığı belirtiliyor. Kamerunlu stoper, G.Saray'da 4 sezonda 12 gol attı.