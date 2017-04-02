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Fabri korkuttu, gözü morardı

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.4.2017 19:59 Güncelleme Tarihi: 2.4.2017 20:03
Fabri korkuttu, gözü morardı
Fabri korkuttu, gözü morardı

'ın İspanyol kalecisi , 34. dakikada Uğur Çiftçi'nin şutunda yüzüne çarpan top sonrası sakatlandı. Tecrübeli kaleciye sahada sağlık görevlileri 3 dakikaya yakın müdahale ederken, Fabri'nin gözünde büyük bir şişme ve morarma meydana geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında , Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Maçın 34. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kaleci Fabri sakatlandı ve Beşiktaşlı taraftarları korkuttu. Uzun süre yerden kalkamayan tecrübeli kaleci, Uğur Çiftçi'nin 34. dakikada çektiği şutta topu yüzüyle kurtardı ve gol olmasını engelledi. Daha sonra sakatlık geçiren ve 3 dakikaya yakın yerde kalan 'nun gözü morardı ve şişlik meydana geldi. İspanyol kaleci, oyundan çıkarken tribünler başarılı eldivene tezahüratlarda bulundu. Oyundan çıktığı için üzgün olan Fabri'nin yerine 43. dakikada oyuna Tolga Zengin oyuna dahil oldu.

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