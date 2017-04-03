Galatasaray, Adanaspor'u farklı geçti

Türk Telekom Arena'da oynanan mücadele hızlı başladı. Cimbom rakibini oynatmamaya çalıştı. İlk yarı %70'e %30 topla oynayan sarı-kırmızılılar, Adanaspor'a önemli bir gol şansı tanımadı.

Mücadele eşiği yüksek olan maçta ilk yarı 4 sarı kart çıktı. İki ekipte hızlı oynamaya ve pozisyon üretmeye çalıştı.

CİMBOM POLDİ İLE ÖNE GEÇTİ

25. dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Selçuk İnan arka direğe ortasını yaptı. Lukas Podolski, kafa vuruşunu yaptı. Kaleye gitmekte olan topu karambol anında kaleci Charles Itandje kontrol edemedi ve top ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.

EREN VURDU, ITANDJE ÇIKARDI!

43.dakikada Garry Rodrigues'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztekin ceza alanı içine güzel bir orta açtı. Eren Derdiyok, altıpasın gerisinden yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Charles Itandje parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.

İlk yarı 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da Galatasaray hızlı başlayan taraf oldu.

'HIZLI GARRY'DEN FÜZE!

Mücadelenin 47. dakikasında Eren Derdiyok'un pasıyla sağ çaprazdan hızla ceza alanı içine giren Garry Rodrigues sağ ayağıyla mükemmel vurdu ve kaleci Charles Itandje'ın bakışları arasında topu filelerle buluşturdu. Bu güzel golle sarı-kırmızılılar skoru 2-0'a taşıdı.

PENALTIYI LİNNES KAZANDIRDI, SELÇUK ATTI!

56. dakikada Yasin Öztekin'in topuk pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Martin Linnes, akıllıca davrandı ve Digao'nun önüne geçerek rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Bu golle Galatasaray skoru 3-0'a taşıdı.

BİR PENALTI KARARI DAHA!

59. dakikada Lukas Podolski'nin sol kanattan yaptığı ortasında Vinicius'un ceza alanı içinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

SELÇUK'TAN 2'DE 2!

Kazanılan penaltıda topun başına yine Selçuk İnan geçti. 3 dakika öne attığı penaltıdaki köşeyi tercih eden Selçuk, İtandje'yi ve topu yine ayrı köşelere gönderdi. Bu golle sarı-kırmızılılar skoru 4-0 yaptı.

Bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkartan Selçuk İnan, bu gollerin 4'ünü penaltıdan 2'sini ise frikikten kaydetti.

MUSLERA HARİKA ÇIKARDI!

78. dakikada Josue'nin Vladimir Koman'a yaptığı faulün ardından Adanaspor tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanmak için topun başına Cem Özdemir geçti. Cem Özdemir, sağ ayağıyla etkili bir şut çıkardı ancak kaleci Fernando Muslera sağına giden topu uzanarak çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 49 yaptı ve Fenerbahçe'ye kaptırdığı 3.'lük koltuğunu geri aldı. Başakşehirle arasındaki puan farkını 4'e indiren Cimbom, haftaya Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Adanaspor ise 20 puanda kalarak ligin dibine demir attı.



EREN DERDİYOK 2 MAÇ SONRA SAHADA

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle son 2 maçta oynayamayan Eren Derdiyok, ilk 11'de sahaya döndü. Ligde son olarak Antalyaspor maçında oynayan ve attığı 2 golle yıldızlaşan Eren Derdiyok, antrenmanda geçirdiği sakatlığın ardından Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyememişti.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Galatasaray-Adanaspor karşılaşmasına taraftarların ilgisi düşük oldu. Türk Telekom Arena'da oynanan maçı izlemeye gelen taraftarların sayısının oldukça az olduğu gözlenirken, tribünler büyük oranda boş kaldı.



Öte yandan, sarı-kırmızılı taraftarların yönetimin istifa etmesi yönünde yaptığı tezahüratlar, Adanaspor maçı öncesinde de devam etti.