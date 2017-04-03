Yazarlar Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını yorumladı

Lider Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni Oğuzhan Özyakup, Talisca ve Babel'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirdi



Metin TEKİN: Beşiktaş'ın gücü!



Beşiktaş bu kez Başakşehir'in ikramını geri çevirmedi... Taraftarın da son dakikalardaki tezahüratında dediği gibi güneşli günler yakın mı?

Bu kez ikramı geri çevirmeyen Beşiktaş, puan farkını 5'e çıkardı. İlk 40 dakika bildiğimiz ve alıştığımız Vodafone Arena'nın, o hücum ve pozisyon üstünlüğü yoktu çünkü Gençlerbirliği iyi oynadı. Ama Beşiktaş öyle güçlü bir takım ki ne kadar iyi oynarsanız oynayın golü bulamıyorsunuz. İlk yarının son 5 dakikasında skorun Oğuzhan'la 1-0'a gelişi, Quaresma'nın devreye girişi ve ikinci yarı topu alıp rakibe vermeden Talisca'nın farkı ikiye çıkararak rakibi bitirişi. Gençlerbirliği ne yaptı diye bakınca, "Kötü oynamadım, iyi oynadım" diyebilir ama maçın galibi Beşiktaş ise bu güçlü bir takım olduğunun kanıtıdır. Bir kez daha gördük ki bu ligin en güçlü takımı Beşiktaş... Siyah-beyazlıların 5 puanlık farktan sonra şampiyonluğu vereceğini düşünmüyorum. Bunu oyun ve takım farkından söylüyorum. Daha büyük bir hayal ise Lyon'u eleyip Avrupa Ligi'ni kazanıp sezonu bitirmek.



Roma'nın radarında olan Oğuzhan dün golünü attı. Oğuzhan'ı nasıl buldunuz, iyi bir para da verilse gönderilmeli mi?

Beşiktaş'ta sadece öne çıkan isim Oğuzhan değil... Cenk ve Talisca için de transfer haberleri geliyor. Oğuzhan'ın da teklif alması normal çünkü başarılı bir takımın parçası. Oğuzhan'ı dün beğendim ama bu sezon o bildiğimiz Oğuzhan, performansının altında kaldı. Ben yönetici olsam Oğuzhan'ı bırakmam. Çünkü iyi oyuncu bulmak kolay değil. Değerini bulunca takımı yenileyebilirsiniz ama bazı oyuncuları bırakmayacaksınız. Büyük takımlar böyle kurulur. Bu Beşiktaş için de geçerli. Dün akşam öne çıkan isimler ise özellikle ikinci yarıdaki performansları ve golleriyle Talisca ve Babel'di.



Fabri gözüne aldığı darbeyle yerini Tolga'ya bıraktı. Taraftarın Fabri'ye büyük bir özgüveni, Tolga'ya ise tepkisi var. Çıkana kadar Fabri, oyuna girdikten sonra Tolga'yı nasıl buldunuz?

Tolga'ya Beşiktaş taraftarının tepkisi var ama şunun unutulmaması gerek, Fabri birinci kaleci ama kulübede Tolga'nın olması avantaj. Tolga'nın Muriqi'in kafa vuruşundaki refleksi maçın 1-0'a kalışında önemli etkendi. Bazen taraftarın bakışını değiştirmesi gerek. Kulübede güvenilir bir isim olarak Tolga'nın olması Beşiktaş'ın avantajıdır.