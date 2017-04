Fikret Orman'dan Mario Gomez açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Orman, Talisca'nın sözleşmesindeki özel maddeyi açıklayarak, "Talisca bize çok iyi uyum sağladı. Talisca'nın şu anki performansı, geçen sezon çok memnun olduğumuz Sosa'dan daha iyi bir duruma geldi. Talisca'yı çok seviyoruz, pırlanta gibi bir çocuk ama 23 milyon Euro'luk bir bonservis ödemeye imkanımız yok. İnsanlar Euro'nun ne kadar olduğunu unutuyor. Bu böyle bağış kampanyasıyla falan olacak iş değil. Talisca'nın bonservisini almak istiyorum ama bu sene değil, bir sonraki sene. Benfica, Talisca'ya 25 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelirse satar, sözleşmede böyle bir madde var. Talisca gitmek ister mi bilmiyorum" dedi.



"BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ ŞU AN 750 MİLYON TL"

Orman, Beşiktaş'taki 5 yıllık çalışmalarını anlatarak, "Önümüzde hem futbolda hem de basketbolda çok zorlu bir maç trafiği var. Buradan da en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız. Bu 5 senede inanılmaz derecede yatırım yaptık, sadece stat değil, her konuda yatırım yaptık. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Vodafone Arena başka bir şey, bu stadın her noktası planlanarak yapıldı. Lüks bir stat, çimi farklı. Statta müze var, 5 milyondan fazla para harcadık. Sadece stat olarak bakmamak gerekiyor, esas olan bu statta oynayan futbol takımı. Şu anda Beşiktaş bir yıldızlar topluluğu. Herkes bir yıldız diyor da zaten bizim takım da yıldız seviyesinde. Oynamayan oyuncularımız bile yıldız seviyesinde. Mesela Gökhan İnler... Gökhan İnler, 24 milyon Euro'ya Udinese'den Napoli'ya transfer oldu. Keza Aras. Forvette 3-4 tane adamımız var. Aboubakar'ın da durumu ortada. Cenk'i zaten konuşmaya gerek yok. Hem milli takımımızın hem de Beşiktaşımızın göz bebeği. Bu takım kendi kendine kurulmadı. 150-200 milyon Euro'luk bir yatırım yaptık. Geldiğimiz zaman 230 milyon TL olan Beşiktaş'ın bütçesi şu anda 750 milyon TL'ye kadar çıktı" şeklinde konuştu.



"İKİ KUPAYI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Orman, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'ni almak istediklerini ifade ederek, "İstemek güzel bir şey, neden kısıtlayalım ki kendimizi? Beşiktaş şampiyon olabilir mi? Olabilir. UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçebilir mi? Geçebilir. Lyon favori mi? Favori ama geçebiliriz. İnsanlarda ve camiada bu yönde bir algı var. İki kupayı da kazanabiliriz. Çok iyi bir teknik direktörümüz var, iyi bir ekibimiz var, iyi de bir futbolcu yapısı var. Şenol hoca çok daha tecrübeli bir teknik adam ama kendisi de ifade ediyor çok iyi oyuncularımız var. Beşiktaş'ı iyi temsil eden kaliteli oyuncular olması için çalışıyoruz. Ben iki kupayı da almak istiyorum" açıklamasını yaptı.



"ŞENOL GÜNEŞ İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Teknik Direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi hakkında da konuşan Orman, "Şenol hoca bütün takımlarında 1 senelik anlaşma yapmış, sadece bizde 1+1 sözleşmesi var. Hoca, her zaman kısa sözleşmeler yapmış. Benim hoca hakkındaki düşüncelerim nettir. Aramızda hiçbir zaman ayrılık senaryosu olmadı. Bizim çalıştığımız hocalar da bellidir. Hocamızla devam etmek istiyoruz, hocamızın da ayrılma gibi bir niyeti yok. Sezon sonunda da oturup konuşacağız ama bu demek değildir ki aklımızda bir B planı var. Hocamızın da bizim de bir güven problemimiz yok" şeklinde konuştu.



"CANER'İN BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORUZ"

Orman, 24 yaşındaki Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesini yenileyeceklerini ifade ederek, "Caner Erkin'in bonservisini almak istiyoruz, sadece saha içi değil saha dışında da pozitif bir oyuncu. Caner de bir an önce sahalara dönmek istiyor ve o da Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Sezon sonunda da Inter ile oturup konuşacağız. Cenk Tosun için bir teklif yok. Oğuzhan ile sözleşme yenileyeceğiz, süresi de 4-5 sene olacak. Gazetelerde okuyorum, 'Oğuzhan oraya gitti, buraya gitti.' Kızım Londra'da okuyor, onu ziyarete gidiyor bir bakıyor Londra'ya transfer yapmaya gitti diye söyleniyor. Yok yıldız getirecekmiş falan. Bizim takımımızda zaten yıldız var. Gökhan Töre de dönecek. Finansal fair-play anlaşmamız bu sezon sonunda değil, önümüzdeki sezon bitiyor, bunu unutmamak lazım. Bu anlaşma bitmese bile, transferde dengeli davranmak zorundayız" diye konuştu.



"LYON'A 25 BİN KİŞİ GİDİYOR"



Lyon'a 25 bin Beşiktaş taraftarının gideceğini vurgulayan Orman, "Demba Ba artık bir oynasın, bize heyecan veriyor. Bizim transferle ilgili işimiz sadece sezon sonu değil, şimdiden de yaptığımız bir iş. Gece gündüz çalışıyoruz. Daldaki kuşa değil de eldeki kuşa bakalım. Biz şu anı konuşalım, seneye konuşalım. 25 bin kişi Lyon'daki maça gidiyor. Türkiye'deki maçlara 10 bin kişi gitmiyor. İstanbul'daki her maçımızda 40 bin kişi var. Bu saygınlığı bu taraftardan görüyorsa biz de işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız" dedi.



"MARİO GOMEZ İLE GÖRÜŞMEDİK"

Başkan Orman, Mario Gomez ile görüşmediklerini söyleyerek, "Mario Gomez iyi bir çocuktur. Ayrılmasına da zaman zaman üzüldüm. Beşiktaş'ın olduğu yer belli Mario Gomez'in şu anda oynadığı takımın da yeri belli. Beşiktaş taraftarı Mario Gomez'i sevdi ama şu anda hiçbir görüşme yapmadık. Beşiktaş şampiyonluğa oynuyor. Gomez'in takımı kümede kalmaya oynuyor. Gomez ile görüşmemiz yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Gomez, Demba Ba, Aboubakar diyorsunuz bunlardan daha önemlisi Cenk var. Burak'ın ismi geçiyor ama takımda 1 forvet oynuyor" ifadelerine yer verdi.