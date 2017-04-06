Brezilyalı futbolcu 'a gelmeye hazır

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.4.2017 09:36 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 09:37
Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'a gelmeye hazır

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'a gelmeye hazır
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