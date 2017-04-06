Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kayserispor'u 3-0 yendi ve kupada yarı finale yükseldi.

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Fenerbahçe 1-0 Kayserispor, 31' Aatif

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor Dk:36 (De Souza)



Fenerbahçe 3-0 Kayserispor Dk: 83 (Volkan Şen)

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza (Dk. 46 Ozan Tufan), Alper Potuk, Lens (Dk. 69 Karavaiev), Chahechouhe (Dk. 46 Volkan Şen), Moussa Sow

Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Douglao, Kana Bıyık (Dk. 59 Mabiala), Levent Gülen, Nguemo, Rotman (Dk. 46 Deniz Türüç), Samba Sow, Umut Bulut (Dk. 67 Güray Vural), Traore, Welliton

Goller: Dk. 31 Chahechouhe, Dk. 35 De Souza, Dk. 83 Volkan Şen (Fenerbahçe)



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Traore'nin ceza alanı sol çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Volkan Demirel direk dibinde topu kontrol etti.

11. dakikada sağ kanattan Lens'in ortasında altıpasın sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Moussa Sow, meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Boşta kalan topu Kayserispor savunmasında Douglao, kalecisi Ahamada'ya kazandırdı.

18. dakikada De Souza'nın presiyle kazanılan topla ceza alanı önünde buluşan Moussa Sow'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla ceza alanına hareketlenen Chahechouhe, De Souza ile yaptığı verkaçın ardından kaleci Ahamada'yla karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcunun altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

35. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Lens'in kullandığı kornerde altıpasın önünde iyi yükselen De Souza'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0

Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Umut Bulut'un kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği uzun topla sol kanatta buluşan Traore, Şener Özbayraklı'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Traore'nin sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Welliton'un yerden sol ayakla yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere gitti.

72. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Karavaiev yerden ortaladı. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Volkan Şen'in düzelterek sol ayakla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

75. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla ceza sahasında kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Volkan Şen'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Moussa Sow'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

83. dakikada Fenerbahçe, skoru 3-0'a taşıdı. Volkan Şen'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.





MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kayserispor karşısında takımında 4 değişiklik yaptı.

Deplasmanda 3-0 yendiği rakibini rövanşta Ülker Stadı'nda ağırlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu 1-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor karşılaşmasındaki 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Hollandalı teknik adam, kaleci Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Gregory van der Wiel ile Robin van Persie'nin yerine Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı ve Moussa Sow'a şans verdi.





SOW HAFTALAR SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'de 26 Şubat'ta oynanan Gaziantepspor maçında ilk 11'de oynayan Sow, daha sonra yapılan 5 resmi karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuştu.



EMENİKE VE KARAVAİEV KADRODA

Fenerbahçeli futbolcular Emmanuel Emenike ile Oleksandr Karavaiev, uzun bir süre sonra kendilerine maç kadrosunda yer buldu.

Emenike 45 gün, Karavaiev ise 59 gün sonra resmi bir maçta 18 kişilik kadroya dahil edildi. Nijeryalı futbolcu Emenike 19 Şubat'ta ligde Kasımpaşa, Ukraynalı oyuncu Karavaiev ise kupada 5 Şubat'ta Beşiktaş maçlarında kadroya girmişti.



VAN PERSİE DİNLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, dinlendirme amaçlı maç kadrosuna alınmadı.

Kardemir Karabükspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan ve 90 dakika sahada kalan Van Persie, kupa rövanşında kadroda yer almadı.





SERGEN YALÇIN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımında son maça göre 7 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Yalçın, son Antalyaspor maçına göre takımında büyük bir değişikliğe gitti.

Yalçın, cezalı Erkan Kaş'ın yanı sıra Muammer Zülfikar Yıldırım, Larrys Mabiala, Deniz Türüç, Raheem Lawal, Silvestre Varela ve Güray Vural'ı rövanşta ilk 11'de sahaya sürmedi.

Kayserispor'da bu isimlerin yerine Ali Ahamada, Samba Sow, Welliton Morais, Alain Traore, Joel Nguemo, Hakan Aslantaş ve Kana Bıyık şans buldu. Antalyaspor maçında oynayan Douglas Ferreira, Levent Gülen, Rajko Rotman ve Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında da forma giydi.