Futbolcu Naki'ye terörden hapis cezası

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin, beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan, Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Naki ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Naki'nin cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Cezalandırılması yönündeki mütalaaya karşı savunma yapan Naki, önceki savunmalarını yineleyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Naki'yi, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıl süreyle herhangi bir suça karışmaması şartı getirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Futbolcu Naki hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Naki hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasında verilen beraat kararına savcının itirazı üzerine dava dosyası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Naki hakkındaki beraat kararını bozarak, yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kararda, futbolcu olan ve birçok kişi tarafından tanınan sanığın, sosyal medyadaki paylaşımlarını ülkede terör olaylarının arttığı, çukurların kazıldığı, barikatların kurulduğu ve güvenlik güçlerine silahlı saldırıların olduğu ortam ve koşullar altında yazdığının tespit edildiği bildirilmişti.

DENİZ NAKİ NELER YAZMIŞTI?

16 Aralık 2015

"Bir taraftan galibiyetimizin sevinci diğer yandan halkımıza karşi yürütülen kirli savaşın getirdiği acıyla yanıyoruz. Faşizme mezar olacak bu topraklar. Burası Delila'nın. Egid'in. Mazlum Doğan'ların memleketi"

Not: Mazlum Doğan, terör örgütü PKK'nın kurucularındandır. Delila ve Egid de öldürülen PKK'lı teröristlerdir.

04 Eylül 2015

'Dersimin yiğitlerine bin selam olsun'

İddianamaden: "4 Eylül 2015 günü Tunceli Şehit Nahit Polis Merkezi Amirliğine PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonrası etkisiz hale getirilen iki terör örgütü mensubuna ithafen bu ifadelerin paylaşıldığı görülmektedir."

31 Ocak 2015

(Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bursaspor'u kendi sahasında 2-1 yendikten sonra)

"Bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladir süren zulümde hayatlarini kayip eden ve yaralilarimiza adıyoruz armağan ediyoruz. Her Biji Azadi"