Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final zamanı

Ziraat Türkiye Kupası 'nda çeyrek final müsabakaları tamamlandı. Çift maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakaları sonucunda Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa, yarı finale çıkan takımlar oldu.

Çeyrek finalde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Eşleşme İlk maç Rövanş Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir 1 - 1 0 - 2 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa 0 - 2 2 - 2 Fenerbahçe-Kayserispor 3 - 0 3 - 0 Atiker Konyaspor-Sivasspor 0 - 0 3 - 2

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Atiker Konyaspor eşleşmeleri oluştu.

Kupada yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 veya 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 veya 18 Mayıs'ta oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde yapılacak.