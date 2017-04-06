Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final zamanı

Çeyrek finalde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
|Eşleşme
|İlk maç
|Rövanş
|Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir
|1 - 1
|0 - 2
|Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
|0 - 2
|2 - 2
|Fenerbahçe-Kayserispor
|3 - 0
|3 - 0
|Atiker Konyaspor-Sivasspor
|0 - 0
|3 - 2
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Atiker Konyaspor eşleşmeleri oluştu.
Kupada yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 veya 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 veya 18 Mayıs'ta oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde yapılacak.