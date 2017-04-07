Celtic, teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesini uzattı

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) üst üste 6. şampiyonluğunu ilan eden Celtic, teknik direktör Brendan Rodgers ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Glasgow temsilcisiyle bu sezon İskoçya Lig Kupası'nı da kazanan 44 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adam ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine İngiliz temsilcisi Chelsea'nin alt yaş kategorilerinde başlayan Rodgers, sırasıyla aynı ülkenin Watford, Reading, Swansea City ve Liverpool ekiplerinde görev yapmıştı.