Gaziantepspor-Alanyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantepspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Arena'da oynanan ve saat 16:00'da başlayan karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. beIN Sports 2'nin canlı yayınladığı maçla ilgili gelişmeler Sabah.com.tr'de de yer alıyor.

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GAZİANTEPSPOR: Paulo Victor, Elyasa, Pedroso, Barış, Wallace, Marcinho, Khaly Thiam, Sefa, Ben-Hatira, İlhan, Nabil Ghilas.

A.ALANYASPOR: Haydar, N'Sakala, Omeruo, Tzavellas, Gassama, Sackey, Emre, Efecan, Fernandes, Candeias, Vagner Love.