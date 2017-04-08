sakatlandı, maça devam edemedi

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.4.2017 16:35 Güncelleme Tarihi: 8.4.2017 16:37
Hakem sakatlandı, maça devam edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadalesinde ile , Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşıyor. Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan oyuna devam edemedi. Maçın devamında 4. hakem Murat Özcan düdük çaldı.

ile spor arasında oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında sağ ayağından sakatlandı.

Sağ alt arka adalesini tutarak kenara gelen Göçek'e Gençlerbirliği ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak ağrıları devam eden tecrübeli hakem oyuna devam edemeyeceğini söyledi.

Bu gelişme üzerine maçın 4. hakemi Murat Özcan hazırlandı ve mücadeleye 43. dakikada dahil oldu. Oyunun kalan dakikalarını Murat Özcan yönetti, Hüseyin Göçek ise dördüncü hakem olarak oyuna devam etti.

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Hakem sakatlandı, maça devam edemedi
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